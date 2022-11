Hijo del matador de toros Michel Lagravere y hermano del novillero André Lagravere "El Galo", ostenta el récord de ser el matador de toros más joven de la historia. Michel Luis “Michelito” Lagraveenre Piche está de manteles largos, pues recientemente cumplió 10 años de haber tomado la alternativa a manos del maestro francés, Sebastián Castella.

Ésta acción tuvo lugar el 25 de noviembre de 2012, en Mérida (Yucatán), con Juan Pablo Sánchez de testigo; toros de Bernaldo de Quirós. Cortó la única oreja del festejo al de su doctorado.

“Se dice fácil, pero cumplir 10 años como matador de toros, pues no está aquí a la vuelta, pero por ese lado contento, porque durante estos 10 años he tenido la oportunidad de torear en todos los países taurinos en el mundo, como España, Portugal, Francia, Venezuela, Perú, México, Colombia, Ecuador y sabemos que para cualquier mexicano no es fácil abrirse paso y la tauromaquia no es la excepción. Estoy contento porque llevo casi 200 corridas, en ocho países distintos pues no está tan sencillo”, platicó un emocionado Michel Lagravere.

Nacido el 1 de diciembre de 1997 en Mérida, Yucatán México, “Michelito” se presentó en público como becerrista con cuatro años de edad solamente y debutó con picadores un 8 de noviembre de 2009. Cumplió su sueño de presentarse de la Plaza de Toros México el 6 de junio de 2010, en donde alternó con Lupita López y Paulo Campero. El novillo de su debut fue "Cuau" de la ganadería de Jorge María.

Ahora, para este 2023, Michel Lagravere tiene claros sus objetivos, entre los que destaca incursionar en los grandes carteles de plazas como la Plaza México, Nuevo Progreso de Guadalajara y en Aguascalientes en la Feria de San Marcos.

“Con 10 años de alternativa, me gustaría que en el transcurso de este año se me diera la oportunidad que han tenido muchos matadores veteranos y entrar a los carteles de torero de lidia por mi antigüedad y así poder buscar mi lugar que estoy seguro que con poquito que me den la oportunidad, pues voy a dar de qué hablar, y para eso se necesita que te den toros y la oportunidad de mostrarte”.

