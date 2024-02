Copa Oro W 2024: México, ganar o morir ante República Dominicana

El debut para la Selección Mexicana en la Copa Oro W no fue el esperado. Después de 90 minutos marcados por las imprecisiones y errores en el ataque, las dirigidas por Pedro López consiguieron un empate sin anotaciones y con sabor a derrota frente a Argentina y, ahora en la segunda jornada de la fase de grupos, no tienen otra opción más que ganar para no complicarse la vida en primera ronda.

El siguiente rival en puerta es República Dominicana, equipo que tampoco tuvo un comienzo positivo, tras ser goleado 5-0 por el favorito de la competencia, Estados Unidos. A pesar de contener por un tiempo los embates de las barras y las estrellas, sus debilidades defensivas las condenaron a ser fácilmente superadas, por lo que, contra las mexicanas también será un partido crucial para no quedar eliminadas.

En el escenario, se tiene pronosticado que México pueda acabar como segundo de su sector, no obstante, tras repartir puntos con las sudamericanas, la obligación contra las caribeñas es sacar la victoria a como dé lugar si se quiere aspirar a cumplir la profecía.

Dentro del historial, sólo se tiene registro de un partido oficial entre mexicanas y dominicanas, el cual sucedió en el 2012 dentro del clasificatorio a los Juegos Olímpicos. En aquella ocasión, México se quedó con el triunfo por un muy abultado marcador de 7-0.

El resultado de este próximo duelo será clave porque en el último partido de la fase de grupos a las mexicanas les tocará cerrar frente a Estados Unidos.

Será este viernes 23 de febrero a las 18:30 horas cuando México busque su primera victoria de la competencia ante República Dominicana en el Dignity Health Sports Park de Carson, California; este compromiso podrá ser sintonizado a través de ESPN y Star+.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV