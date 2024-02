El fichaje de Andrés Guardado con León sigue doliendo a la gente rojinegra, pues incluso dentro del plantel de los Zorros lamentan que el “Principito” no haya fichado con ellos para este Clausura 2024.

Un caso puntual de esto es el de Luis Reyes, quien no tuvo problema para reconocer que le hubiera gustado jugar al lado de este histórico futbolista surgido de la cantera de La Academia.

"Me hubiera gustado estar con Andrés. Es un gran jugador y una gran persona que me tocó estar con él en la Selección, es un tipo con una trayectoria increíble, pero son cosas del futbol que no se sabe porque se dio o no se dio. Simplemente es una cosa personal y ahora tomó la decisión de estar en otro equipo. Eso es muy respetable ya que tiene que ver con su familia y así son las cosas del futbol", concluyó.

Fue apenas el fin de semana pasado cuando el León se midió al Atlas dentro de la cancha del Estadio Jalisco, hecho que a la postre puso a Guardado en el ojo del huracán debido a que en redes sociales se difundió un video en donde el futbolista festejó el gol con el que “La Fiera” se impuso a los Zorros.

Dicha situación incomodó a un gran sector de los aficionados rojinegros, pues a pesar de que Andrés ahora porta los colores esmeraldas, sigue siendo identificado con la playera de los Zorros.

