Desde que se quitó la casaca de calentamiento para recibir las últimas indicaciones de Jaime Lozano, la multitud en el moderno SoFi Stadium rugió.

Es el nuevo “niño consentido” de la afición y demostró que vale oro.

Santiago Giménez emergió de la banca para resolver un trabado juego ante Panamá y darle al Tricolor un nuevo título en la Copa Oro, esa que no ganaba desde 2019.

Dramática victoria de 1-0, rubricada por un chico que poco a poco se gana un lugar en la Selección Nacional, porque ya habita en muchos corazones de aficionados tricolores.

Quedó claro con la enorme ovación que se llevó tras el silbatazo final. La Selección mexicana recuperó el dominio de la Concacaf gracias a un “Bebote” que hace goles de adulto, porque así fue el que definió la Final.

Cuando parecía que los canaleros obligaban al tiempo extra, Giménez aprovechó una gran jugada de Edson Álvarez en su área para dejar sembrado a un defensa rival. Lo demás fue rutina para un goleador en toda la extensión de la palabra. Mágica definición al minuto 87 que valió el título en la Copa Oro.

Ahora, únicamente resta conocer quién se quedará en el timón del Tri.

Resurrección tricolor

Gigante sólo hay uno. Qué importa si Estados Unidos y Canadá jugaron con sus equipos alternos, o si era una obligación ganar; y si Jaime Lozano se quedaba o no, eso a México no le importó y luego de hacer un buen torneo, se proclamó campeón de la Copa Oro al derrotar a Panamá en la Final frente a un abarrotado SoFi Stadium, de Los Ángeles, California.

Santiago Giménez fue el autor del único gol del partido y como si fuera una película dramática y de suspenso de Hollywood, la anotación llegó hasta el minuto 87, luego de una lectura de juego perfecta por parte del “Jimmy” Lozano, al enviar al delantero del Feyenoord al campo, viendo que los zagueros panameños estaban cansados y amonestados.

El Tricolor confirmó una resurrección de la mano de Jaime Lozano, quien llegó a este torneo como director técnico interino, luego de que el proyecto con Diego Cocca resultara fallido.

La euforia llegó, el Tricolor fue campeón y así se ha coronado en las ediciones de 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019 y 2023, para ser el máximo ganador de la Copa Oro, por siete títulos de Estados Unidos. México confirmó que, efectivamente, Gigante de la Concacaf sólo hay uno y viste de verde.

México se sobrepuso a la adversidad, a la fuerza desmedida de los panameños, que por lapsos de partido buscaron amedrentar a los aztecas con patadas; superó la ineptitud de un arbitraje polémico del hondureño Said Martínez, que anuló un gol al minuto 32 a Henry Martín por fuera de lugar y quien se retractó de expulsar a Harold Cummings.

Para que se diera el título, México tuvo que derrotar a Honduras y Haití en Fase de Grupos y aunque cayó ante Qatar, no tuvo problemas para ser primero en su sector; venció a Costa Rica en Cuartos de Final y a Jamaica en Semifinal y así, tras superar a Panamá, levantó un trofeo que engalanará una vez más las vitrinas de la Federación Mexicana.

Santiago Giménez sólo tenía tres minutos en la cancha cuando marcó el gol con el que la Selección mexicana recuperó el trono de la Concacaf. IMAGO7

El “Jimmy” pide que se piense en un proceso a largo plazo

A partir de este momento, Jaime Lozano está desempleado, tal vez por poco tiempo, tal vez de manera indefinida.

El título de la Copa Oro que logró como director técnico interino de la Selección mexicana lo hace soñar con poder ser el elegido y dirigir en una Copa del Mundo. Ahora, la decisión está en la mesa de los directivos del futbol mexicano, pero el “Jimmy” pide que se confíe en los procesos, que sean largos como en muchas Selecciones en el mundo

“Creo que si confiamos un poquito más en el proceso, en los resultados vamos a ser inmensamente mejores. Aun si hubiéramos perdido creo que había que evaluar muchas más cosas que el resultado final, cómo se jugó, si la idea de juego, si enganchamos un poco con la afición o no, si ves un proceso a mediano o corto plazo, o medio a largo plazo con estos jugadores y tienen afinidad por el técnico, yo valoraría muchas más cosas; de mi parte siempre que pueda ayudar a la Selección Nacional estaré dispuesto”, dijo.

Lozano sabe que tiene una buena oportunidad para ser el elegido y si no lo es, apoyará desde su trinchera en una Copa del Mundo que se disputará en casa, como es en el 2026.

“Con estos resultados te abres oportunidades. Ojalá, digo, no me corresponde a mí, claro que me gustaría estar aquí, claro que es un sueño estar y dirigir a mi Selección en un Mundial y más en el Mundial en donde vamos a ser locales”, apuntó el “Jimmy”.

Lozano señaló que se deben tomar en cuenta varios aspectos que destacaron en su interinato con el Tricolor. IMAGO7

