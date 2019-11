Cooperstown no le quita el sueño

El nombre de Roberto Osuna está estrechamente relacionado a las Grandes Ligas y a las grandes cosas, pues con apenas 24 años de edad, el serpentinero mexicano se ha convertido en el pitcher más joven de toda la historia en llegar a 150 salvamentos en la mejor competencia del beisbol que existe en el mundo.

Nació en Sinaloa en 1995, pero hoy por hoy es el taponero estrella de los Astros de Houston, equipo que recientemente disputó la Serie Mundial y que se ha consolidado como una de las mejores novenas de la Gran Carpa.

Muy a pesar de que su carrera ya es plausible, su futuro es aún más prometedor, esto al grado de que muchos consideran que algún día podría convertirse en el primer mexicano que ingrese al Salón de la Fama de Cooperstown, y si esto fuera poco, hay quienes lo comparan con el histórico Mariano Rivera. Al respecto, el sinaloense contesta con desenfado.

“Yo soy de las personas que se enfocan en el día a día. Mariano (Rivera) hizo su carrera, yo estoy haciendo la mía y sólo me enfoco en eso, en lo mío, si se da bueno, pero si no, ni modo, estoy feliz con la carrera que he tenido hasta ahorita y te digo, trato de enfocarme en el diario, lo que pase será cosa del destino”.

-Sin embargo que te consideren capaz de esto sí te saca una sonrisa, me imagino.

Para ser sincero no le pongo mucha importancia a eso (ingresar al Salón de la Fama) porque sería presionarme y querer hacer de más, por eso sólo trato de llevar al equipo, trato de hacer lo que pueda y si lo consigo bueno, sino, ni modo, estoy tranquilo con la carrera que he tenido hasta hoy y sólo pienso en seguir superándome, no me quita el sueño.

-¿Cómo fue para ti esta temporada en donde llegaste a tu primera Serie Mundial?

Gracias a Dios estamos bien y contentos. Fue una experiencia muy bonita, que la disfruté. Se lograron muchas cosas buenas este año en lo personal, pero no queda más que prepararnos para el año que entra.

-Pudiste compartir equipo con otro mexicano como José Urquidy, ¿cómo fue la convivencia con él en Houston?

Fue muy agradable tenerlo de compañero, esta experiencia (la Serie Mundial ante Washington) hace que sea inolvidable para los dos y estoy contento por tenerlo en el equipo y con el trabajo que hizo. Estar ahí (Houston) es algo que se tiene que apreciar y lo han recibido muy bien”.

-Fue una gran temporada en donde rompiste cualquier cantidad de récords, pero en donde al final no pudieron coronarla con un campeonato. ¿Quedan las ganas de buscar revancha?

La verdad que uno entiende que a veces el beisbol es así, no se nos queda la espinita clavada porque dimos lo mejor de nosotros y no se pudo, pero uno se siente bien porque se dio lo mejor y son cosas que pasan. Fue una experiencia inolvidable, la disfruté bastante porque fue un año increíble.

Mariano Rivera, quien ya ocupa un lugar en el Salón de la Fama y es una leyenda viva de los Yankees de Nueva York, acumuló 652 salvamentos durante las 19 temporadas que lanzó en Grandes Ligas.

Osuna ya ostenta 154 salvamentos desde que debutó en MLB hace cinco temporadas (2015). En ese lapso ha disputado 310 juegos y aunque él no busque un lugar en la inmortalidad, pareciera que la inmortalidad lo está buscando a él.

El cerrador más efectivo

La temporada 2019 de las Grandes Ligas quedará para siempre en el recuerdo de Roberto Osuna, quien se convirtió en el campeón de salvamentos de la Liga Americana al sumar 38 rescates en la campaña regular con los Astros de Houston, novena con la que el sinaloense registró 66 visitas al montículo.