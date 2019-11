Roberto Osuna le hace un guiño a los Charros

En su visita a tierras jaliscienses Roberto Osuna no desaprovechó la oportunidad para volver a “coquetear” con la idea de jugar para Charros.

“Yo siempre he tenido interés de venir para acá con Charros, pero desgraciadamente no he podido, siempre he terminado tarde (en Grandes Ligas) por jugar en los playoffs. Mi deseo siempre ha sido jugar en la Liga del Pacífico”, finalizó.

Después de disputar la pasada Serie Mundial con los Astros de Houston, Osuna estuvo presente este lunes en los festejos por el 75 aniversario de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

LS