Convocan a Marcelo Flores a la selección... canadiense

Lo que en algún momento fue el sueño de la Selección Mexicana, hoy parece una oportunidad perdida que el país de la "Hoja de Maple" ha sabido capitalizar. Marcelo Flores, el mediocampista de los Tigres, ha sido incluido oficialmente en la convocatoria de la Selección de Canadá para encarar un duelo amistoso frente a Guatemala el próximo 17 de enero.

Hubo un tiempo en que Marcelo juró amor eterno al Tri. "Defenderé los colores de México el resto de mi carrera", llegó a declarar cuando vestía la camiseta del Arsenal. Sin embargo, las palabras se las llevó el viento ante la falta de oportunidades reales.

Bajo el mando de Javier Aguirre, Flores fue perdiendo protagonismo, quedando fuera de las listas principales mientras en su club, Tigres, tampoco encontraba la regularidad deseada.

La Federación Mexicana de Futbol parece haberle dado "vía libre" a una de sus promesas más mediáticas. Al no haber disputado minutos en partidos oficiales de categoría "A" que lo amarraran definitivamente a México, la puerta quedó entreabierta y el técnico canadiense, Jesse Marsch, no dudó en entrar por ella.

Canadá, como coanfitrión de la próxima Copa del Mundo, está en una misión de reclutamiento agresiva. El llamado para el campamento en California y el partido ante la Guatemala de Luis Fernando Tena es el paso más firme que Flores ha dado para cambiar de nacionalidad futbolística.

Te puede interesar: Atlas entrena sin sus refuerzos

A sus 22 años, Marcelo parece haber entendido que su boleto al Mundial no llegará vestido de verde. Ante el desdén del proceso mexicano, el futbolista nacido en Ontario ha decidido que es momento de brillar en casa.

El 17 de enero podría marcar el punto de no retorno: el día en que México confirmó que dejó ir a su última gran "joya" europea.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV