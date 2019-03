Conmebol rechaza propuesta de una copa continental en 2020

La Conmebol rechazó la propuesta de la US Soccer de celebrar en ese país un torneo continental de selecciones en 2020 al advertir que se superpone con la Copa América del próximo año y carece de la aprobación de la FIFA, dijo el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, en una carta a la Federación estadounidense.

"La no existencia de aprobación y calendarización por parte de la FIFA de una Continental Cup-2020 Edition, condición sine qua non para que la misma se pueda llevar a cabo (...) resulta imposible a la Conmebol y sus Asociaciones Miembro aceptar su invitación", advirtió Domínguez en la carta dirigida a Carlos Cordeiro, presidente de la US Soccer.

Según el New York Times, la US Soccer propuso a la Conmebol la realización en 2020 de una copa continental con 16 selecciones, 10 de la Conmebol y seis de la Concacaf, un torneo similar a la Copa América Centenario que se disputó en Estados Unidos en 2016 para conmemorar los 100 años de la Confederación Sudamericana.

RR