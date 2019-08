"Cone" Brizuela se adapta a su nueva posición con Chivas

Isaac "Cone" Brizuela está con la mejor disposición de aprender, corregir los errores que ha cometido en cotejos pasados, sobre todo ante el León; y buscará ser más inteligente al momento de ir al ataque, para no dejar mal parado a su equipo, porque con la línea de cinco, su responsabilidad es defensiva es muy grande.

"Mi primer función es mantener la línea de cinco. En algunas situaciones de los partidos por mis características ofensivas, me tendía a ir y no entendía tanto el que primero tengo que aguantar en zona defensiva, para que el rival ataque, en cierto momento apretarlos. A veces es difícil asimilarlo porque uno está acostumbrado a jugar de medio campo para adelante, pero es una posición en la que quiero aprender más".

El "Conejito" ahora entiende, jugando como carrilero, los sacrificios que hacen los zagueros, la excelente lectura de juego que deben tener para elegir, el momento ideal para estar atacando y hacerlo con efectividad.

"Sé que puedo ayudar al equipo en la parte defensiva, el estar uno acostumbrado a jugar en la parte ofensiva, muchas veces no se acostumbra a echarle la mano al compañero de atrás y creo que a veces por querer irme, desprotejo mi zona. Contra León me ganaron los últimos dos goles la espalda. Son errores que debo corregir, aprender, mejorar y habrá situaciones en el torneo en las que jugaré en otra posición, pero siempre hay disposición para aprender y para bien del equipo. Trabajo para el equipo, me gusta aprender de otras cosas".

En su carrera ya como profesional, siempre ha estado ocupando posiciones que lo tienen mentalizado en ser más agresivo al ataque, es cierto que este torneo eso ya no es su prioridad, pero tampoco dice desconocer sus nueva funciones.

"Desde chico jugué en esta posición, así que trataré de recordar esos inicios, partir de la parte defensiva y de local, tenemos que apretar más. A lo mejor no voy al frente como estaba acostumbrado, es un recorrido un poco más largo, pero hay que tratar de saber cuándo hacerlo porque es un sistema que a lo mejor no podemos ir los dos carrileros al mismo tiempo. Tratar de alternarnos bien, si uno va, el otro mantenerse en la zona de en medio. Me siento bien físicamente, tengo compañeros que al momento de dejar mi posición me pueden ayudar".

Brizuela se siente tranquilo porque cree que va bien, evoluciona, está en un proceso de aprendizaje en esa nueva posición y estará atendiendo de manera puntual, lo que le señale el técnico.

"Me enfoco en lo que me dice Tomás Boy, en el bien del equipo. Si me están utilizando en esa posición es porque Tomás lee bastante bien a los rivales, los analiza a fondo y ve que con esa formación se puede hacer daño, quizá aguantar un poco para después el tema de los contra golpes. Sé que tengo que mejorar demasiado, pero me enfoco en hacer bien las cosas en Chivas, vienen convocatorias, así que haciendo las cosas bien en Chivas, se pueden abrir oportunidades".