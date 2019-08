El “Cone” apunta hacia Qatar

Con dos campeonatos de Liga, una Copa de Concacaf y una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, el centrocampista mexicano Isaac Brizuela es un hombre de familia que desea convertirse en el referente de las Chivas, mostrar su mejor versión y volver a ser llamado a la Selección Nacional para jugar en el Mundial de Qatar 2022.

Con 29 años y una participación en el Mundial de Brasil en 2014, donde no tuvo minutos en la cancha, Brizuela se traza como objetivo volver al Tri y estar en la escuadra que dispute la Copa Mundial en Qatar.

“Es un objetivo que tengo, estar en un Mundial y tener participación. Me quiero enfocar primero en mi club, en hacer las cosas bien y si me toca recibir llamados, aprovecharlos, quedarme en la Selección y convencer, y de aquí a lo que falte del Mundial quiero tratar de estar listo y llegar en la mejor versión”, expresa.

"Siempre trato de dar lo mejor de mí, de contagiar al compañero, y siento que he evolucionado con cada uno de misentrenadores”. Isaac Brizuela, jugador de Chivas

Aunque su personalidad hogareña le ha sentado raíces en Guadalajara, Brizuela no descarta cumplir el sueño de jugar en Europa, pero dice estar consciente de que la edad puede jugarle en contra.

“Ya tengo mi edad en el futbol. No pierdo la ilusión, pero a la vez tengo bien firme dónde estoy parado, sé que estoy en un gran club, de los mejores de México, para mí el mejor, y estoy feliz”.

Desde los 17 años, Brizuela dejó Lagos de Moreno, donde creció, para migrar a Toluca y debutar en Tercera División. Separarse de su familia fue la moneda de cambio para llegar a ser profesional.

“Lo más difícil ha sido dejar a la familia, porque soy apegado a ella. Dejarla por viajes y no estar con ella tanto tiempo es complicado, pero a la vez parte de tu trabajo y lo tienes que cumplir; el futbol me ha dado más de lo que me ha quitado”.

Tras su paso por Toluca, donde consiguió un título de Liga en 2010, y una breve estancia en Atlas, el “Cone”, como le conocen sus compañeros y la afición, llegó a Chivas, cuadro en el que se consolidó como uno de los jugadores más regulares de la Liga MX.

Su talento explotó en el Guadalajara de la mano del entrenador argentino Matías Almeyda, quien convirtió a Brizuela en titular hasta que en el Clausura 2017 sufrió una fractura ocasionada por el entonces jugador del América, Rubens Sambueza, que le hizo perderse el título de Liga que Chivas ganó en aquel torneo.

Brizuela ha sido testigo de los cambios en el cuerpo técnico del club rojiblanco en el que, tras la polémica salida de Almeyda en 2018, el banquillo ha sido ocupado por el paraguayo José Saturnino Cardozo, Alberto Coyote y por Tomás Boy, actual entrenador del equipo.

El “Cone” tiene claro es que quiere terminar su carrera futbolística en Chivas, un club que lo blindó para evitar que se fuera al San José Earthquakes de la MLS y con el que desea volver a ser campeón.

“Sueño con ser campeón en Chivas. Me tocó ya, pero estuve lesionado y va a ser un sabor diferente estar en el terreno de juego y poder levantar un título con esta institución, quiero convertirme en un referente en esta institución”, reveló.

“Quiero estar muchos años y retirarme aquí; la directiva tiene la última palabra, pero me considero feliz aquí, estoy cerca de mi familia y no me veo en otro equipo”.

Habrá movimientos en el 11 estelar

Miguel Ponce sería considerado para el cuadro titular ante Necaxa. IMAGO7

Chivas podría presentar modificaciones para el encuentro de la Fecha 6 del Apertura 2019 ante el Necaxa, y cabe la posibilidad, incluso, que el técnico Tomás Boy modifique el parado táctico. De entrada, Alejandro Zendejas dejaría su lugar para que ingrese Miguel Ponce, al tiempo que estaría regresando a la titularidad Michael Pérez, quien ya es elegible.

El “Jefe” ha analizado al Necaxa, equipo contra el cual buscará ligar como local su quinto triunfo, tomando en cuenta el torneo pasado ante el León, así como las dos de actual Apertura 2019 contra Tigres y el San Luis, además del obtenido en la Copa MX frente a Santos.

El planteamiento táctico debe ser perfecto, porque precisó el timonel rojiblanco que los hidrocálidos vendrán motivados tras quitarle el invicto al Santos en la jornada anterior, y los tapatíos deberán mostrar un funcionamiento regular, sin altibajos pronunciados.

“Todos los adversarios representan una gran dificultad. Tenemos que imponer nuestro juego constantemente durante el partido para superarlos. Necaxa el otro día goleó (a Santos) y se había salvado de varios, pero significa que tiene la capacidad para hacerlo. Hay que tener en cuenta todo”, dijo Boy.

Respecto a que Alexis Vega vaya de titular, no lo ve factible todavía, ya que su labor de recambio la está haciendo bien y muchos no ven el trabajo que hace Oribe Peralta, quien desde su óptica no debe salir por no tener ningún gol a la fecha, ya que le abre espacios a Alan Pulido, le jala marcas y eso lo hace con su jerarquía, así como su lectura de juego.

“Oribe hace muchas más cosas que hacer goles y, desde mi punto de vista, ha trabajado bien para el equipo, estamos esperando que encuentre su mejor versión física y sabemos que va a meter goles”.