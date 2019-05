Compra o control total

Las negociaciones entre Grupo Salinas y los posibles compradores se complicaron, y es que los actuales dueños buscan una sinergia para no desprenderse totalmente del equipo que compraron en el año 2013.

El Grupo Orlegi que preside Alejandro Irarragorri, quien de paso acaba de dejar su puesto en la presidencia del Club Santos, insiste en comprar al Atlas, y las pláticas están avanzadas, según reportaron fuentes cercanas a la negociación.

Una de las cosas que atrajo a Orlegi fueron las Fuerzas Básicas con las que cuenta el Atlas, además del esquema de educación con el que ya cuenta Grupo Salinas, muy parecido al que los compradores quieren traer a Jalisco.

Grupo Orlegi pretende sanear las finanzas actuales del Atlas y después manejar números negros en la institución, ya que se busca generar un modelo ideal de trabajo que logre salud financiera y que obtenga ingresos para desarrollar jugadores con visión a futuro.

Lo que se pretende es que esta transacción sea lo más rápida posible, y este mismo mes podría hacerse oficial, ya que el torneo inicia el 19 de julio próximo y se quiere que Atlas ya pertenezca al nuevo grupo, sobre todo antes de la Semana del Futbol, la cual se lleva a cabo en Cancún del 3 al 7 de junio.

“Una transacción así, implica que sea rápida, porque los tiempos del futbol son precisos y particulares, al inicio del año futbolístico es el mejor momento, para que sea ordenada y virtuosa”, reportó la fuente consultada.

Al tener en su poder a clubes como Santos Laguna en Liga MX y al Tampico Madero en el Ascenso MX, la multipropiedad no tendría lugar, ya que Grupo Orlegi construye un modelo de gestión autónoma, esto es que cada corporativo tendrá su propia gestión, sin embargo sí habría una estrategia global, el auspicio de los apoyos e impulsos que cada club pueda tener.

Cinco años sin resultados

Atlas fue adquirido por Grupo Salinas en noviembre de 2013, lo que generó altas expectativas entre los aficionados, aunque con el paso de los torneos, la relación entre Televisión Azteca y La Fiel se fue desgastando, al grado de que semana a semana piden la salida de directivos como el presidente Gustavo Guzmán.

Por lo tanto, Grupo Orlegi lucharía por romper con una sequía de títulos del Atlas de 68 años, pues fue en 1951 cuando logró su único campeonato en la máxima categoría.

Confirma Irarragorri interés por el Atlas

Alejandro Irarragorri (segundo de derecha a izquierda), principal postor de los rojinegros. @ClubSantos

Durante el anuncio de que se hace a un lado de la presidencia de Santos Laguna, el presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri (segundo de derecha a izquierda), confirmó de manera indirecta el interés que hay por adquirir al equipo de futbol de los rojinegros del Atlas.

No negó el acercamiento para comprar a los Zorros, aunque sí apuntó que hay más proyectos en puerta para el grupo que representa.

“Hay muchas cosas, hay siete oportunidades sobre la mesa, todas son muy interesantes, las estamos evaluando, no puedo decir que sí en el tema de Jalisco (con el Atlas), pero tampoco puedo decir que no, porque estamos evaluando distintas oportunidades, y como siempre lo hemos hecho aquí, nosotros no anunciamos las cosas cuando no están 100% hechas”, dijo Alejandro Irarragorri.

La era de Alejandro Irarragorri que ayer terminó, comenzó el 27 de octubre de 2006 con el juego en que Santos venció al Atlante en Ciudad Neza 3-2. Durante su gestión con los Guerreros se ganaron cuatro títulos de Liga, uno de Copa MX y un Campeón de Campeones.