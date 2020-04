Comité Médico de la UEFA considera posible retomar las competiciones

El Comité Médico de la UEFA estimó este miércoles que es "posible" pensar en una reanudación de las competiciones de futbol, interrumpidas actualmente por la pandemia del nuevo coronavirus.

Esa opinión de la organización que dirige el futbol europeo llega un día después de que el presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), Noel Le Graët, considerara el martes que la liga francesa de primera y segunda división 2019-2020 estaba "definitivamente suspendida", tras las medidas anunciadas por el gobierno de su país para los próximos meses.

"Respetando totalmente la legislación local, es seguramente posible prever una reanudación de las competiciones suspendidas durante la temporada 2019-2020", estimó el profesor alemán Tim Meyer, presidente del Comité Médico de la UEFA, citado en un comunicado.

"Todas las organizaciones que piensan en una reanudación de sus competiciones suministrarán un protocolo completo detallando las condiciones sanitarias y operativas para asegurar que la salud de los implicados está protegida", añadió Meyer.

El martes, el presidente de la Comisión Médica de la FIFA, el belga Michel D'Hooghe, afirmó ser "muy escéptico" sobre un regreso de la competición, en una entrevista con la BBC.

"La situación es diferente en cada país, el pico no se ha alcanzado en todos los sitios al mismo momento, por lo que hoy, 28 de abril, no estamos preparados para volver a las competiciones de futbol", señaló este médico, ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y ex presidente de la Federación Belga de Futbol.

La liga holandesa quedó ya oficialmente suspendida de manera definitiva y la de Bélgica podría seguir el mismo camino.

Por contra, hay países en los que se han reanudado los entrenamientos y otros donde lo harán en los próximos días. Por ejemplo, los clubes de la Liga española van a poder retomar un "entrenamiento básico" a partir del 4 de mayo.

OF