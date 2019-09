Cometimos muchos errores: Gerardo Martino

El rostro de Gerardo Martino ha perdido la calma de otras conferencias. Se acabó la luna de miel, se acabaron los buenos momentos, los elogios.

"El Tata" ya sabe de qué se trata dirigir a la Selección Mexicana.

"Hoy cometimos errores que sabíamos que ante Argentina nos podían costar mucho", dijo de entrada, definiendo en pocas palabras lo mucho que se dejó de hacer.

''Hay que poner los pies en la tierra y darnos cuenta de qué es lo que dejamos de hacer'', sentenció el entrenador.

El primer gol, simplemente mató el plan de México, "empezamos a tener dudas, no encontramos pases entre líneas, no había profundidad... Muchos errores, eso fue lo que ocurrió. Nos volvimos lentos en la circulación de balón y no encontramos profundidad".

Pero dentro de todo esto, Martino afirma que estos cuatro goles de diferencia, no reflejan la realidad del equipo mexicano, "así como los 11 juegos sin perder tampoco reflejaban que éramos invencibles. Hay que poner los pies en la tierra y darnos cuenta de qué es lo que dejamos de hacer".

Ahora viene la Liga de Naciones de Concacaf, donde ya hay un plan preparado: "Lo tenemos planificado desde hace bastante tiempo. La base de la Copa Oro la veremos en marzo y a ellos se sumarán algunos chicos de la Sub-22, así comenzaremos a analizar los juegos contra Bermudas y Panamá".

