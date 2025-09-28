Coincidencia rara: Atlas y Chivas ganan juntos

El futbol jalisciense vivió este fin de semana una de esas postales que cada vez son más difíciles de observar: Atlas y Chivas ganaron en la misma jornada.

Los rojiblancos se impusieron 2-0 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que los rojinegros derrotaron 3-2 a Necaxa en el Estadio Jalisco. Un hecho poco común en tiempos donde el poderío de Monterrey y la Ciudad de México marcan la pauta en la Liga MX.

La estadística es clara y refleja la decadencia del balompié tapatío. En lo que va del año natural, de enero a la fecha, apenas en tres ocasiones Atlas y Chivas han coincidido en victorias en una misma fecha del campeonato.

La primera fue en la Jornada 10 del Clausura 2025, cuando Chivas sorprendió a Pumas 1-0 en CU y Atlas superó 3-1 a San Luis. La segunda se dio en la Jornada 16 del mismo torneo, con triunfo rojinegro 2-1 en Querétaro y un apretado 1-0 de los rojiblancos sobre Puebla. La tercera llegó apenas este fin de semana, en la Jornada 11 del Apertura 2025.

La rareza de la coincidencia contrasta con la mediocridad que han mostrado ambos clubes. Ni Atlas ni Chivas han logrado ser protagonistas en los torneos recientes; por el contrario, sus desempeños han estado marcados por la irregularidad, al punto de que ninguno logró meterse siquiera al Play In. Hoy, el panorama no luce muy distinto, pues sus planteles carecen de la contundencia y regularidad necesarias para aspirar a algo más que migajas.

Mientras tanto, en Monterrey y la CDMX la realidad es otra. Tigres y Rayados dominan con nóminas poderosas y resultados constantes, mientras América y Cruz Azul mantienen presencia habitual en la parte alta de la tabla. En contraste, la escena en Guadalajara se ha reducido a esperar milagros aislados como el de este fin de semana, donde la coincidencia de victorias más parece un destello que una constante.

Ver a Atlas y Chivas ganar en la misma jornada se ha convertido en un lujo esporádico. Un síntoma más de que el futbol jalisciense está lejos de los tiempos en los que sus equipos competían con autoridad. Hoy, la doble alegría en Guadalajara dura lo que un parpadeo; la realidad de ambos clubes sigue siendo la mediocridad.

Triunfos en una misma jornada:

Apertura 2025 Jornada 11 Puebla 0-2 Chivas y Atlas 3-2 Necaxa

Clausura 2025 Jornada 10 Pumas 0-1 Chivas y Atlas 3-1 San Luis

Clausura 2025 Jornada 16 Querétaro 1-2 Atlas y Chivas 1-0 Puebla

