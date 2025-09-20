Atlas, con una racha negativa en defensa

Atlas no encuentra cómo poner freno a sus problemas en la zona baja. El equipo rojinegro acumula 24 partidos consecutivos, entre Liga MX y Leagues Cup, sin poder mantener el cero en su portería, una racha que refleja con claridad la fragilidad defensiva que atraviesa y que se ha convertido en un factor determinante en sus resultados.

Durante este lapso, los Zorros han recibido 57 goles, lo que significa un promedio de 2.4 anotaciones en contra por encuentro. Más allá de la cifra total, lo alarmante es que en 12 de esos 24 partidos terminaron encajándoles tres o más tantos, una estadística que habla no solo de desconcentraciones puntuales, sino de un patrón sostenido que ha influenciado en la confianza del plantel.

A eso, se le agrega las indisciplinas dentro de la cancha que los ha condicionado para mantener un resultado positivo o evitar dolorosos descalabros, puesto que han sufrido cinco expulsiones durante este periodo que no han podido colgar el cero en su portería.

La última ocasión en que Atlas logró salir con su arco intacto fue en la jornada 5 del Clausura 2025, cuando empató 0-0 contra Pachuca. Desde aquel duelo en el Estadio Hidalgo, el conjunto tapatío no ha vuelto a repetir esa solidez defensiva, acumulando derrotas lamentables y empates con sabor amargo que lo han rezagado en la tabla.

El problema defensivo ha puesto bajo la lupa a todo el sistema rojinegro: desde la portería, pasando por la zaga central y los laterales, hasta el trabajo colectivo en la recuperación. Jugadores que en torneos anteriores fueron clave hoy no han logrado mantener el mismo nivel, mientras que los refuerzos no han podido marcar una diferencia significativa.

Por más modificaciones que se le han realizado a la zaga defensiva, el técnico en turno, llámese Gonzalo Pineda o Diego Cocca, no logró encontrar la fórmula para mostrar una portería impenetrable; Rivaldo Lozano es el hombre que se ha mostrado más constante en la titularidad, presentándose como pieza inamovible por la lateral al iniciar en 20 juegos.

En el plano histórico, esta racha ya se perfila como una de las más prolongadas para el club en torneos cortos y contrasta de manera marcada con aquella versión de Atlas que conquistó los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 gracias a su solidez defensiva. En los 34 partidos de fase regular disputados entre esos dos certámenes, los rojinegros apenas permitieron 25 goles, lo que los posicionó como una de las zagas más sólidas de la Liga MX.

Racha de Atlas sin colgar el cero

24 partidos al hilo recibiendo goles

57 goles permitidos

2.4 goles por encuentro

Último cero colgado: 1 de febrero | vs Pachuca 0-0 | J5 del Clausura 2025

