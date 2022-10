El destacado Apertura 2022 que ha tenido el Club América en gran parte se ha debido a que sus futbolistas atraviesan un gran momento futbolístico y uno de ellos es sin duda Álvaro Fidalgo. El centrocampista español se ha afianzado como uno de los pilares del equipo azulcrema y cada vez son más los que piden que se naturalice para que pueda jugar con la Selección Mexicana.

Al respecto, Álvaro Fidalgo rompió el silenció y confesó que sí le gustaría vestir la playera de la Selección Nacional, pero de su país.

"Si te soy sincero, en mi corazón es jugar con España porque representar a tu país que sientes, del que eres es algo inigualable, en categorías inferiores me tocó estar con la selección durante muchos años y la sensación era increíble", expresó Fidalgo.

El camisa 8 de las Águilas del América agregó que varios de sus compañeros en el América sí le han sugerido que vista la playera Tricolor, pero reconoce que es algo que no se ha planteado.

"Realmente no es una cosa que me haya planteado, diga sí o no, mis propios compañeros me lo dicen, pero no es una cosa que me plantee y mi sueño es seguir creciendo como futbolista", sentenció.

