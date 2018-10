Clifford no cree haber tenido baja de juego

Inició el Torneo Apertura 2018 como titular con Atlas gracias a las oportunidades que le dio el entonces entrenador Gerardo Espinoza, sin embargo conforme fue avanzando el certamen, Clifford Aboagye vio cómo era relegado a la banca partido tras partido, aún y con el cambio de entrenador con la llegada de Ángel Guillermo Hoyos.

Ante esto, el ghanés explicó que todo ha sido cuestión táctica y no por gusto de los entrenadores, y tampoco por una baja de juego de su parte.

“Conmigo he seguido trabajando, fueron decisiones de técnico y no dejo de trabajar, sigo esforzándome, sabía que cuando me dieran la oportunidad yo tenía que demostrar y apoyar al equipo”, platicó el africano.

“Es el futbol. Nadie sabe lo que puede pasar, hoy eres titular y mañana en la banca".

“No, creo que no tanto porque seguía trabajando todos los días, todos los técnicos tienen los partidos trabajados de diferente manera, entonces si no me elige el entrenador para jugar en los partidos, yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando”, afirmó el mediocampista del Atlas.

Aboagye solamente ha completado tres de los 13 partidos que se han disputado hasta el momento, además ha participado en 11 cotejos y ha sumado 506 minutos y conforme han avanzado los partidos, se afianza más en el esquema del técnico Hoyos, al grado de que ya dio pase para gol en el juego del pasado fin de semana ante Veracruz.

