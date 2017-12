Clásico... sin favorito

La Final enfrenta a los planteles más importantes del futbol mexicano y eso divide opiniones entre los expertos consultados, que no designan a un claro favorito en este duelo entre Monterrey y Tigres. Donde sí coinciden es en que la balanza se inclinará hacia el lado del equipo que tenga más encendidos a sus grandes estrellas.

LOS EXPERTOS OPINAN...

RUBÉN RODRÍGUEZ, analista de Fox Sports

¿Cómo describes a Monterrey?

Balanceado, contundente, un equipo con algunos altibajos que encontró su mejor momento al final del torneo y en Liguilla. A diferencia de otros torneos hoy tiene unión, un grupo cerrado e individualidades, dirigido por alguien con experiencia y ganador en Liguilla.

¿Cómo describes a Tigres?

El plantel más completo de la Liga, de los mejores extranjeros y muy buenos mexicanos. Fue inconsistente pero no perdió juegos, además sabe ganar los partidos importantes. Tienen un lobo de mar en la banca, de los mejores entrenadores de la Liga. No presume su fortaleza al 100 por la ausencia física y futbolística de Gignac, un jugador determinante en la Liga y en su plantel.

¿Hay un favorito en esta Final?

El momento está con Rayados. Llegan mejor, más firmes, sin dudas en el torneo. Son un equipo que produce llegadas y deja jugar, eso lo hace tener la responsabilidad de ser el mejor. El cerrar en casa le da la ventaja en esta serie.

¿Dónde se marcará diferencia en esta Final?

La diferencia sin duda la da la banca. Tigres tiene experiencia y nombre. Rayados no tiene el peso específico en su banca, tiene uno o dos jugadores que pueden cambiar el curso del juego. Y dentro de la cancha la diferencia la hará Funes Mori y la delantera Rayada, quienes llegan mucho y concretan poco. De ser finos y contundentes no habrá oportunidad para Tigres.

REINALDO NAVIA, ex jugador de Monterrey

¿Cómo describes a Monterrey?

Monterrey fue el equipo más contundente, fue el equipo que mostró más poder ofensivo, con cuatro o cinco jugadores muy determinantes, figuras que levantan al equipo completamente y por algo terminaron en primer lugar, son finalistas y ahorita son serios candidatos a llevarse el título.

¿Cómo describes a Tigres?

Tigres fue de menos a más en el torneo. Por momentos llegó a dudarse un poquito sobre la clasificación a la Liguilla; todos sabemos del poderío ofensivo que tiene, del colmillo que tiene el “Tuca” Ferretti; comenzaron a levantar de la mitad del torneo para el final, empezaron a aparecer sus jugadores importantes y tuvieron un cierre espectacular y terminando en segundo lugar y arrasando con América en Semifinales.

¿Hay un favorito en esta Final?

Sí. A mí me gusta más Tigres, pero en realidad está muy parejo, los dos equipos juegan muy bien, los dos equipos tienen sobre todo mucho poder ofensivo, pero me gusta mucho más el medio campo de Tigres que el de Monterrey, por eso yo creo que es más favorito Tigres.

¿Dónde se marcará diferencia en esta Final?

Yo creo que las porterías pueden ser importantes y claves en esta Final, tanto Nahuel (Guzmán), como Hugo (González) han andado muy bien, con un cierre de torneo muy importante, sobre todo Hugo que al principio se dudó porque trajeron a Carrizo y terminó por ser el titular, sobre todo fundamental en el esquema de Mohamed; por otro lado las ofensivas, sabemos la calidad que tienen, pueden definir un partido en cualquier momento.

SERGIO LUGO, técnico

¿Cómo describes a Monterrey?

Ha sido el mejor equipo de la Liga, con un técnico ganador, con un esquema 4-3-3 que nunca lo cambió en el torneo, y con la virtud de haber hecho la contratación más importante del semestre: Avilés Hurtado. La clave del éxito de este equipo es la flexibilidad que tienen para desdoblar, no es un equipo tan esquematizado.

¿Cómo describes a Tigres?

También tienen un técnico ganador y con mucha experiencia en Liguilla, es más rígido, no modifica su 4-5-1 que además es un esquema muy dominado por sus jugadores y que el “Tuca” no le mueve nada desde hace años; ya sabes que los volantes terminan de laterales, los laterales terminan tirando centros y que su riqueza está en la calidad de sus jugadores. Es un equipo al que nunca puedes descartar, si es el campeón para nada es sorpresa.

¿Hay un favorito en esta Final?

Por merecimientos por lo hecho durante la temporada, el candidato natural debe ser Monterrey; ahora, será una Final cerrada, muy intensa, con mucha calidad individual lo cual nos augura un gran espectáculo, futbol de altísima calidad el que podremos disfrutar.

¿Dónde se marcará diferencia en esta Final?

Tanto de un lado como del otro, en el talento individual. Los que salgan más inspirados pueden marcar la diferencia, ahí está Enner Valencia con Tigres en la serie contra América, al mismo Gignac no lo puedes descartar. Del otro lado está Funes Mori, que es el goleador de la Liguilla sin olvidar que Avilés Hurtado es el campeón de goleo. Insisto, por la calidad de jugadores que habrá en la cancha, veremos un gran espectáculo.

ALFONSO SOSA, técnico

¿Cómo describes a Monterrey?

Ha sido un equipo muy efectivo, muy vertical y de transiciones defensa-ataque muy rápidas, tarda poco en llegar al área rival por la calidad y la velocidad de sus jugadores. Pero por sobre todas las cosas, Monterrey es un equipo con mucha productividad, tarda poco tiempo teniendo la pelota para marcar sus goles.

¿Cómo describes a Tigres?

Es un equipo completamente diferente a Monterrey porque habitualmente tiene mucho la pelota y sus ataques son más elaborados y más lentos. Pese a que tiene a Damm y a Aquino, tarda más en elaborar sus jugadas. Al ser un equipo que gusta de tener la pelota, eso le reduce a sus rivales las posibilidades de hacerles daño, por eso es uno de los equipos que menos goles recibe en el futbol mexicano y su sistema suele ser muy efectivo.

¿Hay un favorito en esta Final?

No veo como favorito a ninguno; si fuera de elegir por fuerza a alguien diría que es Monterrey por cómo ha cerrado en esta parte del campeonato, pero no lo hago porque además de que esto es una Final, tiene el ingrediente extra de la rivalidad que existe entre ellos. Me tocó jugar esos Clásicos y son partidos muy pasionales.

¿Dónde se marcará diferencia en esta Final?

La calidad individual de los jugadores; es decir, colectivamente los dos equipos son fuertes con sus diferencias de estilo, pero si en Tigres se conectan Valencia, Gignac, Vargas y los que jueguen por afuera, serán muy peligrosos. Si con Monterrey se prenden Dorlan, Funes Mori, Avilés, Carlos Sánhez, también ésa puede ser la diferencia obvio a favor de Rayados. Si todos los que mencioné se encienden, tendremos un par de partidazos.

GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN, analista de TV Azteca

¿Cómo describes a Monterrey?

Es un equipo peligroso que si no gana el campeonato, Antonio Mohamed debe dar el paso al costado porque lo trajeron para ser campeón. Ya perdió una Final de forma ridícula ante los Tuzos del Pachuca y caer en otra ante el rival más odiado, en casa, es para irse.

¿Cómo describes a Tigres?

Es un equipo muy fuerte en todos los aspectos, con individualidades incluso más fuertes que Monterrey. Su portero y centro delantero, así como la columna vertebral, las veo más sólidas en el equipo de Ferretti.

¿Hay un favorito en esta Final?

Sí, veo a Tigres como favorito por la experiencia de Ricardo Ferretti en Finales y que será determinante; y además en un equipo de la categoría de Tigres no puede permitirse perder dos finales seguidas. Por esa presión y compromiso, es favorito Tigres para mí.

¿Dónde se marcará diferencia en esta Final?

En las individualidades está la diferencia, en la experiencia de uno y otro entrenador. Los Clásicos no han terminado por explotar y ser del agrado de la afición, pero éste puede quedar en la historia de los grandes por todo lo que hay en juego y con dos equipos potentes como protagonistas.

BUENOS Y MALOS MOMENTOS

MONTERREY

PREPOTENTES

A partir de la Fecha 3 Rayados comenzó a zarandear feo a sus rivales. Venció a Xolos en Tijuana 3-0, después sacudieron feo al campeón Chivas 4-1, vencieron en León 2-1 y de nuevo en casa maltrataron a su rival, el Toluca, al que goleraon 4-1.

MOLE TÓXICO

El Monterrey sólo perdió dos partidos y ambos fueron en Puebla. En la Jornada 10 perdieron la condición de invicto al caer 2-0 con el equipo de La Franja en una de las grandes sorpresas del campeonato; en la 16, ya clasificados, perdieron 2-1 con Lobos.

TIGRES

ABUSOS

Las grandes exhibiciones de Tigres en el torneo fueron muy espaciadas una de otra. Los felinos empezaron el torneo goleando 5-0 a Querétaro en el “Volcán” y fue hasta la Jornada 13 cuando volvieron a ganar con jerarquía al vencer 3-0 a Toluca.

PREOCUPANTE

Así como espació sus goleadas, el equipo del “Tuca” también repartió sus derrotas, todas de visita. Cayeron en la Jornada 3 en Pachuca, en la 13 en León y en la 17 ante Rayados, un pésimo antecedente, pues Tigres no metió las manos ese día.