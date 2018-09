Clásico por la paz

El Clásico Nacional llega en un momento donde el fútbol mexicano clama por un alto a la violencia.

Así, la rivalidad más grande del balompié azteca es el marco ideal para concretar un mensaje de paz.

En la cancha, sin embargo, hay mucho más que tres puntos de por medio. No hay mañana para el Guadalajara. Ganarle al América es una consigna para los dirigidos por el técnico José Saturnino Cardozo, ya que de lograrlo estarían utilizando a las Águilas de trampolín para meterse de lleno a puestos de Liguilla.

América, por su parte, puede ser líder general ganando el encuentro, luego de la derrota de Cruz Azul.

Los rojiblancos, al quedar eliminados en Octavos de Final de la Copa MX, necesitan una inyección de ánimo y qué mejor que ganarle al acérrimo rival en el Estadio Azteca, inmueble que también lo ven como casa rojiblanca, donde será importante dar un golpe de autoridad porque ofrecería al aficionado seguridad en el proyecto que encabeza Cardozo.

Los tapatíos tendrán varias ausencias importantes, sobre todo en la media cancha, pues Orbelín Pineda está descartado ya que recién se integró a los trabajos con el plantel. Michael Pérez ya entrenó con el grueso de la plantilla, pero no está en ritmo futbolístico, le falta para estar a la altura de sus compañeros. Miguel Ponce se viene recuperando de una contractura, mientras que Eduardo López tampoco estará para jugar ante el América debido a que sufrió una molestia muscular en el encuentro ante Pumas, el pasado miércoles.

En el América lamentan que Diego Lainez no esté listo para jugar, ya que no ha logrado ponerse a tope futbolístico luego de la fuerte entrada que le realizó Bruno Valdez en un entrenamiento. Otra baja es la de Edson Álvarez, ya que tendrá que cumplir un encuentro de suspensión.

Las Águilas, al igual que Chivas, quedaron eliminados en los Octavos de Final de la Copa MX ante Juárez en serie de penales. Ambos equipos llegan con presión, pues los de Coapa buscan hacer valer su posición en la tabla, donde ocupan el segundo lugar con 20 puntos, mientras que el Rebaño ha logrado 14 y se ubican en la décima posición.

Los anteriores

Clausura 2018

El último Clásico Nacional de Almeyda terminó con un marcador de 1-1 en el Estadio Akron. Jesús Godínez había puesto en ventaja a las Chivas, pero a los dos minutos Oribe Peralta empató el cotejo. Todo esto ocurrió en el primer tiempo, y en el complemento ambos equipos se dedicaron a anularse.

Apertura 2017

Un Clásico agrio para los rojiblancos. Tras un primer tiempo para el olvido, Carlos Cisneros le dio la ventaja a las Chivas en el complemento. Sin embargo, un craso error de Rodolfo Cota le otorgó el empate al América por conducto de Oribe Peralta, y minutos después Renato Ibarra le dio el triunfo a las Águilas.

Clausura 2017

El torneo del título para Chivas resultó perfecto hasta en el tema del Clásico Nacional. Los rojiblancos recibieron al América de Ricardo La Volpe y sobre la media hora de juego marcaron con Ángel Zaldívar por la vía del penalti, luego de una falta sobre Alan Pulido. Con eso fue suficiente para el triunfo.

Apertura 2016, juego de Vuelta

La ansiada venganza por la eliminación de un torneo antes también en Cuartos de Final, tuvo que esperar para mejor ocasión. Luego del empate en el Estadio Azteca, Chivas se atascó en su funcionamiento y un gol de cabeza de Oribe Peralta selló la eliminación del Guadalajara.

Apertura 2016, juego de Ida

América había eliminado a Chivas un torneo antes en Cuartos de Final, y ambos equipos se volvieron a encontrar en la misma instancia, seis meses después. William da Silva puso en ventaja a las Águilas, pero Carlos Salcido empató el partido por la vía del penalti.

Opiniones

“En los últimos tiempos América siempre ha sido favorito en los Clásicos, es el que propone los juegos, el que va y busca los resultados sin importar cómo esté la tabla general”.

“Lo que diga el señor (José Cardozo) o deje de decir no me incomoda, al final no juega, haremos valer la condición de local para quedarnos con el triunfo”.

Oribe Peralta, delantero de América

“ Yo creo que esa pregunta (sobre la motivación de jugar el Clásico tras perder ambos en Copa) sería más para la gente de enfrente (América) porque perdieron ante un equipo de Primera A, entonces si a alguien le va a afectar, le afectaría a ellos”.

José Cardozo, técnico de Chivas

“Es una rivalidad en la que no importa quién esté arriba o quién esté abajo, es totalmente diferente. Es ganar o ganar y es a lo que uno va al campo, con un respeto hacia todos los rivales siempre dando el máximo, defendiendo la camiseta y el escudo a tope”.

“Desde niño hemos tenido esa rivalidad, es algo que se vive intensamente desde que está uno en Fuerzas Básicas y ahora que será mi primera experiencia sólo pienso en ganar”.

Raúl Gudiño, portero de Chivas

“Me parece que Chivas, como venga, es problema de ellos y nosotros nos tenemos que enfocar en lo nuestro. Si vienen con jóvenes o jugadores de experiencia es problema de ellos”.

“Desde que llegamos a este equipo sabemos que la exigencia es el título, y si no se consiguen habrá cambios en todos los niveles, entonces todos estamos expuestos a eso”.

Paul Aguilar, defensa de América

Así salen

America

Agustín Marchesín

Seguro por aire, con visión de salida rápida proyectando a sus delanteros. Es un líder.

Paul Aguilar

Jugador al que le gusta atacar. Tiene experiencia y da profundidad por la banda derecha.

Bruno Valdez

Es un tipo seguro en el juego aéreo, se agrega bien en jugadas de táctica fija y tiene remate.

Emanuel Aguilera

Con presencia y juego aéreo. Ha estado a la baja, pero su experiencia será un plus este día.

Carlos Vargas

No va tanto va al ataque, es más marcador y ha sido el comodín por ambas

bandas.

Renato Ibarra

Tipo desequilibrante, habilidoso con interesantes cambios de ritmo y explosivo ante el arco rival.

Guido Rodríguez

Es de los mejores medios de la Liga; se destaca por ir con todo al esférico para hacerse sentir.

Mateus Uribe

Con visión de campo. Cuando sale en su día, no hay quien lo pare. Volante mixto con gol.

Cecilio Domínguez

Viene de menos a más. Cuando se lo propone marca el ritmo del ataque, por su profundidad.

Roger Martínez

Delantero con movilidad, sabe jalar marca, abrir espacios. Tiene olfato goleador y es solidario.

Oribe Peralta

Goleador que ante Chivas se agranda. Aparece en los momentos de mayor apremio.

DT José Cardozo

Cambios: 34 Miguel Jiménez, 3 Carlos Salcido, 15 Ángel Sepúlveda, 17 Jesús Sánchez, 302 Edson Torres, 14 Ángel Zaldívar, 23 Jesús Godínez

CHIVAS

Raúl Gudiño

Arquero seguro por arriba. En el mano a mano sabe aguantar al rival hasta el último momento.

Miguel Basulto

Va bien en el juego aéreo. No se mete en problemas al recuperar un esférico, resuelve fácil.

Jair Pereira

Es el líder de la zaga, siempre atento a las coberturas. Se rifa el físico para detener el rival

Hedgardo Marin

Tiene salida. Se coordina bien con Jair. Va bien en juego aéreo y aprovecha la táctica fija.

Josecarlos Van Rankin

Tiene ida y vuelta. Aporta el desgaste por el sector derecho y tiempo para atcar.

Edwin Hernández

Tiene buena llegada por izquierda, con ida y vuelta. No está en su mejor momento.

Alan Cervantes

Así como ataca, recupera. Su dinámica y cambio son vitales. Dispara de media distancia.

Fernando Beltrán

Una hormiga en la recuperación, pese a que no se ve mucho. Es ve mucho. Es efectivo delante de los centrales

Gael Sandoval

Abre bien la cancha, y le gustan los mano a mano para desarticular a las defensas.

Alan Pulido

Recién se reencontró con el gol; tiene sacrificio y Cardozo le dice que no salga tanto del área.

Isaac Brizuela

Es por quien pasan la mayor cantidad de balones al ataque, por el desequilibrio que tiene.

DT Miguel Herrera,

Cambios: 27 Óscar Jiménez, 11 Andrés Ibargüen,14 Joe Corona, 15 Pedro Arce, 17 Cristian Insaurralde, 3 Jorge Sánchez

Árbitros: César Ramos (central), José Luis Camargo (bandera 1), José Martínez (bandera 2), Fernando Hernández (cuarto árbitro).

Hora: 18:00 horas

Clima: 23º

Transmisión: Televisa 2 / TDN

Multimedia: minuto a minuto en informador.mx