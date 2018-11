Christian Villanueva desconoce si fue vendido por los Padres

Ante las versiones que lo ponen fuera de los Padres de San Diego, el beisbolista tapatío Christian Villanueva dijo desconocer esta situación y afirmó que tiene contemplado el jugar el próximo año para los frailes.

Este martes, día en que bateó para los Yaquis de Ciudad Obregón en el Estadio de los Charros de Jalisco, el toletero señaló que no se le ha notificado nada sobre su supuesta salida de Grandes Ligas con rumbo al beisbol de Japón.

"Yo no puedo decir nada ahorita, hasta lo que yo sé sí (seguirá con los Padres el año que entra). Yo hablé con los Yaquis y no sé, no puedo ni hablar de eso porque no sé qué decirles", compartió Villanueva en su visita a Zapopan.

Ante estas versiones que ponen a Villanueva lejos de la gran carpa, ha surgido el nombre de los Gigantes de Yomiuri, equipo que estaría interesado en los servicios del nacido en Jalisco y que le pagaría un sueldo anual cercano a los tres millones de dólares.

La temporada pasada en la Major League Baseball (MLB) estuvo llena de altibajos para Villanueva, pues así como tuvo una noche inolvidable en la que pegó tres vuelacercas, también sufrió una sequía de 37 turnos al bate sin conectar hit. Ahora, su futuro podría estar en el país del sol naciente.

El dato

Este 2018, Villanueva pegó 20 jonrones en la MLB.

JM