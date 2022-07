Chivas vs. León: Cadena salió con dudas por el gol anulado a Vega

Se ha vuelto una costumbre que la polémica por el VAR se haga presente en los partidos del futbol mexicano, y el caso del duelo entre Chivas y León no fue la excepción.

Luego de que el silbante Jorge Pérez Durán le anulara un golazo a Alexis Vega, el Guadalajara terminó por empatar sin goles ante “La Fiera”, y al respecto de esto el entrenador del Rebaño reconoció tener algunas dudas sobre la decisión del silbante.

“La realidad es que te deja una sensación amarga, porque la intención siempre fue provocar el primer triunfo del equipo, tres puntos para nuestros seguidores. No fue posible”.

“El tema del VAR no me queda muy claro, de momento no puedo ver. Tenemos que aceptar dentro de un juego la decisión del árbitro. Aunque no nos ha sido nada favorable y deja un sabor amargo el no poder festejar ni conseguir goles aquí en casa porque el var los ha anulado”, comentó Cadena.

En este arranque de torneo Chivas ha visto frustrado el grito de gol en varias ocasiones, pues dentro de la cancha del estadio Akron les han anulado tres tantos en este Apertura 2022.