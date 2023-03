En los años más recientes, desde los campamentos de Atlas y Chivas era cada vez más raro que salieran declaraciones que ayudaran a calentar el Clásico Tapatío, esto gracias a que los dos equipos han vivido más penas que alegrías.

Sin embargo, ahora que los Zorros ganaron recientemente un bicampeonato, las palabras subidas de tono volvieron a aparecer y llegaron a horas de celebrar una edición más del Clásico Tapatío.

Fue Luis “Hueso” Reyes quien tiró el primer dardo envenenado en el día de medios celebrado ayer en el estadio Jalisco.

“Yo me considero, en el buen sentido de la palabra, un ‘anti-Chiva’, soy rojinegro, salí de acá y salí campeón con el América también y salí bicampeón acá, así es que tengo todo eso”, dijo Reyes.

Además, el “Hueso” dijo que es momento de burlarse de los aficionados del Rebaño Sagrado, tal y como lo habían hecho ellos en años anteriores.

“La afición de Atlas se merecía triunfos desde hace mucho tiempo y antes ellos eran los que se burlaban de nosotros, ahora tenemos por qué burlarnos de ellos también, sabemos de los campeonatos que ellos tienen, pero ellos no saben lo que significa el amor al Atlas”.

En el mismo escenario, Fernando Beltrán no se tomó mucho tiempo en contestarle al rojinegro, pues no se incomoda por los recientes títulos del Atlas.

El “Nene” es consciente de que a él no le ha tocado salir campeón en el futbol mexicano, pero tiene claro que en ese sentido el Guadalajara es el equipo mandón en la ciudad.

“No tengo nada qué decir. Si ellos piensan así (burlarse), adelante. Cuando recién eres campeón puedes pensar de esa manera. No tengo el derecho para hablar porque no he sido campeón. Lo único que me queda es que cuando sea campeón lo demostraré con hechos y ya. No tengo que ponerme a hablar de campeonatos cuando sabemos quién tiene más”, comentó el mediocampista rojiblanco.

Ahora, a poco más de un día para que se celebre, esta nueva edición del Clásico Tapatío ha comenzado a calentarse gracias a las declaraciones de estos jugadores, que ahora tendrán que transformar esas palabras en una buena actuación sobre la cancha.