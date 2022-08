Aunque sabe que Atlas y Chivas viven momentos contrastantes, el volante peruano del equipo bicampeón del futbol mexicano, Edison Flores, reconoció que en el Clásico Tapatío no hay favoritos, a pesar de que los Zorros llegan mejor, anímica, futbolística y estadísticamente.

Para nadie es un secreto, que a pesar de que se vivan realidades opuestas, una vez que suene el silbatazo inicial todos los números se olvidan y lo único que importa es la rivalidad y las ganas de derrotar al odiado rival de la ciudad.

“No, yo creo que no (somos favoritos). Es un partido especial, sí, pero muy bonito para jugar, va a estar el estadio lleno para los dos equipos, la verdad es que no nos vemos como favoritos, vamos con muchas ganas de sacar un buen resultado y poner en juego el futbol que tenemos, aprovechar las oportunidades, pero sabemos del poderío ofensivo que tiene Chivas, hay que tener mucho cuidado y no dejarles espacios, porque además tienen jugadores muy interesantes”, dijo el peruano que llegó a las filas de los Zorros en este Apertura 2022.

Ya sabe lo que es un Clásico

Para Flores, jugar un Clásico en su carrera como futbolista no es nada nuevo, ya que en su etapa como elemento del Club Universitario de Deportes en su natal Perú enfrentó a equipos como Alianza Lima, Deportivo Municipal y Sporting Cristal, clubes con los cuales hay una rivalidad intensa.

“Son muchas emociones, se juega diferente a pesar de que uno diga que es un partido más, es un Clásico, estos clásicos se tienen que ganar y es un partido muy importante en donde las expectativas de cada jugador y del plantel son altas y uno quiere sacar un buen resultado porque las pulsaciones son muy altas en cada pelota dividida, en cada jugada, en cada momento de partido”, apuntó.

Ahora que juega para Atlas, disputar un Clásico Tapatío es novedoso para él, pero en cuanto al ambiente y a la intensidad que se vive en el entorno y el que se vivirá en el estadio, Edison dijo saber de lo que se trata.

“Se vive a full, estoy viendo cada momento en que me toca jugar, entrenar, no quiero desaprovechar las oportunidades, quiero jugar lo máximo de minutos. Este partido que toca el sábado es muy importante para el club, sé y he jugado clásicos y son partidos diferentes, son partidos especiales, que los compañeros lo viven intensamente”, reconoció.

Los Rojinegros que se quedaron en la Perla Tapatía trabajan intensamente. TWITTER/AtlasFC

Trabajan incompletos

Atlas sigue con su preparación para encarar a Chivas. Los Zorros mientras tanto, entrenan con varias ausencias, entre ellas, las de Camilo Vargas, Martín Nervo, Luis Reyes, Aldo Rocha, Julián Quiñones, Julio Furch y el director técnico Diego Cocca, quienes participaron en el Juego de Estrellas de la MLS ante la Liga MX.

“Sabemos la calidad de jugadores como Aldo, Martín, Diego, que ya entrena con nosotros, son piezas importantes para el equipo, pero sabemos que estas circunstancias pueden pasar y que gente que está esperando su oportunidad está entrenando al máximo y poder jugar y más quién no quisiera jugar un clásico que se vive a full”, comentó Edison Flores.

Quien al parecer ya está listo para reaparecer, si es que el cuerpo técnico así lo requiere, es el lateral derecho Diego Barbosa, quien fue baja del Juego de Estrellas debido a un problema en el tobillo.

Briseño tiene un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. IMAGO7/I. Arroyo

“Pollo” Briseño, fuera un mes

De cara a que este fin de semana se midan contra el Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, Antonio “Pollo” Briseño será baja con las Chivas por aproximadamente un mes.

Ayer el Rebaño dio a conocer el diagnóstico de su defensa, mismo que salió con molestias durante la práctica matutina del día.

“El zaguero del Rebaño Sagrado presentó un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, por lo que su pronóstico de recuperación es de tres a cuatro semanas”, informó el club rojiblanco a través de un comunicado.

Briseño ha aparecido en dos juegos este torneo y ha disputado 68 minutos.