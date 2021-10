Chivas vs Cruz Azul: Juan Reynoso y la Máquina se van frustrados tras empate

El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, afirmó que la “Maquina” se va frustrado del empate ante Chivas.

"Estamos frustrados, intentamos jugar aunque es increíble jugar en estas condiciones de cancha, no es queja, pero esta Liga debemos de tener mejores canchas donde jugar. Nos empataron por una distracción. Pero los felicité por el esfuerzo. Quizá el detallito del oficio. Los ganadores se deben de fortalecer de esto".

Del arbitraje: "No comentarios... En nuestra autocrítica debemos mejorar detalles. La gente que tenga injerencia tendrá que hablar...".

No se puede negar, dijo: "Hay una curva hacia arriba, pero no lo pudimos concretar. Estamos hablando que nos pudimos ir hacia el cuarto lugar y no se pudo... Nos deja frustrados".

AC