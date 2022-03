La vida laboral llevó a Juan Antonio Pinto a la Ciudad de México, donde lleva más de 10 años viviendo. A pesar de la distancia, cada que puede regresa a Guadalajara, la ciudad donde nació y comenzó con la afición de Chivas.

El seguidor del Rebaño irá mañana al Estadio Akron a ver el partido de Chivas vs América, pero a pesar de la iniciativa del Club Deportivo Guadalajara y Club América de un Clásico sin colores, él su portará una de sus 250 playeras de las Chivas.

“Ahí estaremos y con la playera rojiblanca, yo sé que citan a todos por la paz con playera blanca, pero yo iré en paz con mi playera rojiblanca. El comportamiento con valores y tu forma de tratar es lo que importa. Con la blanca iré al templo, acá voy a apoyar a mi equipo”.

Sólo son colores

Opinó que el conflicto entre porras es una rivalidad deportiva y no se debe de convertir en violencia como la ocurrida en el partido de Querétaro vs Atlas hace una semana. “Tenemos que diferenciar esto, el hecho de traer una playera de tu equipo en colores no debe de ser un impedimento para ingresar”, comentó el tapatío.

Pinto tiene más de 250 jersey's de colección de Chivas y no quiere desperdiciar la oportunidad de portar una de sus playeras a rayas en el Clásico Nacional.

Cada que está en su ciudad natal aprovecha para ir a ver a su equipo, pero durante casi dos años por la pandemia de COVID-19 no asistió y ahora está emocionado. Dijo que ir colorido para él no es infringir la ley.

El aficionado Chiva siente que la medida tomada por el dueño del equipo, Amaury Vergara, sobre que las barras de Chivas no asistan al estadio por tiempo indefinido es triste, porque dice que no recuerda incidencias de riñas con la porra de su equipo.

“Y eso que no vaya a estar la barra presente en un Clásico no le puede beneficiar al equipo y a la directiva no le gusta la expresión de la gente cuando se molesta. Creo que las medidas de la directiva fueron mediáticas en contra de las barras de Chivas, ya desde hace años que se comportan”, acotó.

Las barras, el corazón del estadio

“La barra normalmente es el latir, es el corazón del Estadio, con el bombo, cánticos y más, se nota incluso en el equipo para que no se caiga, es el maestro de ceremonia de la afición, ya entre los asistentes que tenemos chivabono y que van desde años y se conocen, van a cantar y tratar de que sea parecido”, dijo Juan Antonio Pinto, fanático de Chivas.

Desde que recuerda, Pinto y su familia han sido fanáticos de Chivas. Dice que su amor por los Rojiblancos se fortaleció cuando estuvo en una escuela infantil de futbol.

“Mi afición a Chivas la tengo desde que tengo uso de razón, mi abuelo materno es aficionado a Chivas y varios familiares. Comencé a jugar en la escuela de Chivas desde los seis años. Estuve en Chivas Hidalgo por Cruz del Sur y Conchitas. En aquel tiempo dirigían la escuela Yayo y Jaime León, ahí me aventé bastante tiempo”, dijo.