En el día de medios previo al Clásico Nacional, Alexis Vega confesó que no le convenía cerrarse las puertas del América. Lo contrario ocurrió con José Juan Macías, quien respondió de manera tajante cuando se le preguntó algo similar en el Clausura 2021.

"Es el caso de Oribe (Peralta). Estamos en una institución y puede llegar a ofrecer América, y si no tengo otra opción para dónde ir a jugar es como ustedes, están en una televisora y si tiene una oferta de otra y es la única que tienen, obviamente la van a tomar. Es parte de nuestro trabajo, imagínate que te digo que no, luego llega una oferta del América y ya no me quieren. Yo tengo que ser un profesional en todos los sentidos, pero ahora estoy en Chivas y lo voy a disfrutar", comentó Alexis Vega.

En comparación con la respuesta de Vega, en el Clausura 2021, a JJ Macías se le preguntó si prefería fichar con América o con Atlas, los dos grandes rivales que tiene el Rebaño. La respuesta por parte del atacante, fue directa: “Me dedico al golf, mejor”. De esta manera, dejó en claro que no firmaría con ellos.

Para esta edición del Clásico Nacional, Macías no estará presente en el terreno de juego, debido a que el pasado 17 de febrero sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y se estima que el tiempo de recuperación sea entre unos ocho y nueve meses.



Será este sábado a las 21:10 horas, tiempo del centro del país, cuando el conjunto rojiblanco se vea las caras contra el cuadro azulcrema en la cancha del Estadio Akron.

