Chivas vs América: El "Piojo", molesto con el arbitraje

Luego de haber conseguido el empate en el Clásico ante Chivas, el polémico director técnico del América, Miguel “Piojo” Herrera, volvió a dar de qué hablar al criticar el desempeño del arbitraje durante este encuentro.

Aunque reconoció que en momentos el Rebaño jugó con mayor intensidad que los azulcremas, Herrera fue duro al hablar sobre el desempeño del árbitro Fernando Guerrero, ya que a su parecer, éste se equivocó en múltiples ocasiones en contra de su equipo.

“Chivas venía haciéndolo en todos los partidos, jugar con esa intensidad, y en un Clásico un poco más. Cuando nos asentamos iniciamos a jugar mucho mejor, pero nos molesta porque luego no quieren que les reclamen (a los árbitros). Está bien si marca la jugada del gol de ellos como no falta, pero no tiene que marcar las nuestras. Oribe se lanza para tapar y luego en un saque de banda marca falta, esas son las cosas que molestan al jugador y a la banca”.

El estratega del conjunto de Coapa agregó que aunque las supuestas fallas arbitrales pudieron influir en el marcador, también la causa del resultado fue por falta de contundencia.

“El equipo lo hizo bien. Sabíamos que Chivas es buen equipo, lo dije en la semana, que no había jugado mal. Me parece que el equipo termina siendo dominador, pero no la metimos y las que metimos no nos las valen. Esa pregunta (sobre el arbitraje) hágansela al señor Brizio. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. No podemos pensar en el árbitro cuando no metimos las oportunidades”.