Chivas vs América: Córdova duda para el Clásico; Benedetti descartado

América continúa sus prácticas con miras al Clásico Nacional contra el Guadalajara, con una noticia mala y otra que puede ser buena.

La mala es que Nicolás Benedetti, no estará listo para el juego. El colombiano no alcanzó a recuperarse de sus molestias musculares, por lo que no estará ni considerado para estar en la banca. En sí, el volante ofensivo apenas ha jugado nueve minutos en el torneo.

La otra noticia que puede ser buena, es que Sebastián Córdova sigue recuperándose de las molestias que lo hicieron dejar el mini ciclo de trabajo que tuvo la Selección Preolímpica en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF. Hay la confianza de que el volante esté listo para el juego del domingo en el estadio de las Chivas. Lo esperarán hasta el final y en caso de no estar listo, su lugar sería ocupado por el argentino Leonardo Suárez.

En el caso de Bruno Valdez, todo hace indicar que por lo menos irá a la banca para el Clásico. El paraguayo regresó a la actividad en el equipo Sub 20, después de que en agosto del año pasado se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda.

JL