Chivas va por el segundo triunfo en casa

Ya existe un antecedente de enfrentamiento entre ambos clubes en esta era del San Luis con nuevos dueños; se dio el semestre pasado, pero en los Octavos de Final de la Copa MX. Chivas se llevó el triunfo por 2-1 y busca repetir, pero ahora en un cotejo inédito en la Liga MX de la Fecha 4, para seguir aspirando a los primeros puestos de la clasificación general.

Chivas y San Luis se juegan más que tres puntos en este duelo; es un choque por el no descenso, ya que ambos conjuntos están involucrados en el problema de cociente y no regalarán nada, aunque en el redil están conscientes de que el rival podría jugar a no recibir gol.

Los tapatíos presentarán mínimo dos movimientos, debido a la suspensión que tiene Miguel Ponce y la baja de Michael Pérez por una molestia muscular. Para suplir al “Pocho” habilitarían a Jesús Sánchez y, por Pérez, Alan Cervantes tomaría la estafeta, quien espera corresponder a la confianza del entrenador.

“Lo importante es que Tomás Boy me está dando minutos. Le agradezco la confianza para crecer tanto como futbolista y como persona; tengo la capacidad de ser un jugador diferente, para ello hay que trabajar bastante y con esfuerzo y dedicación podré lograrlo”.

En Chivas hay presión, admite Cervantes, pero la saben manejar y la prueba será ante San Luis, porque ganando se enfilarán a una racha triunfadora, la cual serviría para cimentar el buen funcionamiento y pensar en la clasificación.

“Nosotros no tenemos que estar pensando en permanecer en Primera División, sino en llegar a la Liguilla. En terminar en los primeros ocho lugares y posteriormente pelear por el campeonato, eso es lo que merece esta institución y para lo que está el equipo. Esa es nuestra mentalidad”.

Para Chivas será su segundo partido del Apertura 2019 en casa, y tratará de repetir la victoria, ya que en la Jornada 2 victimó a los monarcas Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por 2-0.

Los potosinos van uno y uno

Los rojiblancos le darán la bienvenida al San Luis en calidad de visitante. En la Jornada 1 los potosinos perdieron en casa ante Pumas. En la Fecha 2 en el mismo escenario ganaron por primera vez, al Monterrey. En la jornada pasada descansaron, pero aprovecharon para jugar contra su hermano español, el Atlético de Madrid, encuentro que perdieron los de Alfonso Sosa por 2-1.

Posibles Alineaciones

Chivas

4. Antonio Rodríguez, 11. Isaac Brizuela, 2. Josecarlos Van Rankin, 14. Antonio Briseño, 3. Oswaldo Alanís, 17. Jesús Sánchez, 10. Eduardo López, 20. Jesús Molina, 31. Alan Cervantes, 9. Alan Pulido, 24. Oribe Peralta.

Suplentes: 1. R. Gudiño, 6. D. Villalpando, 26. F. Beltrán, 7. E. Vega, 33. C. Huerta, 13. G. Sandoval, 30. J. González.

DT: Tomás Boy.

San Luis

1. Carlos Rodríguez, 4. Matías Catalán, 16. Luis Reyes, 20. Unai Bilbao, 25. Joaquín Laso, 28. Dionicio Escalante, 6. Noé Maya, 15. Jorge Sánchez, 18. Camilo Mayada, 9. Nicolás Ibáñez, 22. Ian González.

Suplentes: 23. R. Salcedo, 33. M. De Luna, 2. J. Castro, 8. F. Madrigal, 10. R. Centurión, 17. D. Valdez, 7. G. Berterame.

DT: Alfonso Sosa.

Árbitro: Fernando Hernández.

HOY EN TV

Chivas vs. San Luis

21:05/TUDN