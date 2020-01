Chivas tocó fondo: Amaury Vergara

En el Guadalajara se tocó fondo después del título de mayo de 2017, así lo acepta Amaury Vergara, quien en siete meses de gestión al frente del Rebaño empieza a sacar a flote a un equipo que se alejó de su historia, su afición y su tradición.

El nuevo presidente del equipo confiesa estar inspirado por la respuesta de los seguidores ante su llamada revolución, arrancando con los 38 mil abonos vendidos, reaccionando a la inversión histórica que hizo el club en el tema de refuerzos.

“Es sin precedentes, nunca había sucedido esto en los últimos 10 años (esa venta de abonos). Me dice muchas cosas, tocamos fondo, esa es la realidad. No haber calificado durante dos años a la Liguilla para el lenguaje Chivas es tocar fondo, porque es inaceptable, y que estemos logrando revertirlo y que la afición haya respondido de manera tan positiva me hace sentir muy agradecido de la nobleza y la tradición de este equipo”, dijo el directivo.

“Saber que tenemos una afición increíble, que cuando las cosas van bien están dispuestos a apoyarte, están dispuestos a comprometerse, lo que para mí significan estos números no tiene que ver con dinero, tiene que ver con la gente que dice yo quiero estar ahí, quiero apoyar, quiero presenciar esto que veo que va a ser muy bueno, y eso es un gran aliciente, una inspiración, es el tipo de exigencia que necesitamos”.

Uno de los temas principales a mejorar es el de las Fuerzas Básicas, donde Marcelo Michel comenzó a tomar protagonismo en búsqueda de que el Rebaño no siga perdiendo canteranos que terminan triunfando en otros lares, tal es el caso de Víctor Guzmán, quien tuvo que salir de Chivas para destacar con Pachuca.

Para esto, una de las apuestas de Vergara Zatarain es la cantera y cree que ésta puede mantener y hacer exitoso al equipo, siempre y cuando esté reforzada con hombres de calidad y experiencia.

"La partida de mi padre ha sido algo muy difícil para nosotros. Lo extrañamos muchísimo y hay días donde nos inspiramos muchísimo con su legado”

-Amaury Vergara, presidente de Chivas



JL