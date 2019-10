Chivas se juega su última carta

Si todavía queda un pequeño rayo de luz como símbolo de esperanza, es ahora cuando Chivas debe aprovecharlo. El Guadalajara se mete esta tarde al “Gigante de Acero” para visitar a los Rayados del Monterrey, en el cierre de la Jornada 14 del Apertura 2019, con la finalidad de obtener los tres puntos y soñar con un milagro para avanzar a la Liguilla y borrar lo mediocre que ha sido la campaña.

El partido no podía ser más complicado para el Rebaño Sagrado, ya que actualmente tienen 12 puntos y están en la parte baja de la tabla general, y para lograr el tan anhelado pase a la Fiesta Grande deberán vencer a unos Rayados que hoy estrenan entrenador en la figura de Antonio “Turco” Mohamed, quien regresa a la querencia para buscar sacar del atolladero a unos regios que en estos momentos están fuera de zona de clasificación al tener 16 unidades, lo que le costó el trabajo a Diego Alonso.

Además de enfrentar a Rayados, Chivas debe buscar triunfos ante Juárez, Tijuana, Toluca, Querétaro y Veracruz para poder aspirar a avanzar a la siguiente fase, aunque por lo mostrado en lo que va de la campaña, se antoja complicado, toda vez que Luis Fernando Tena sigue sin ganar al frente del Guadalajara, esto en partidos de Liga MX, ya que en la Copa MX ya conoció la victoria.

A media semana, el volante Isaac Brizuela declaró que deben ir por todo en el cierre del torneo regular para mantener las aspiraciones: “Nosotros trataremos de seguir con esa racha de juegos en ese estadio (de Monterrey). Creo que nos ha ido muy bien allá, además de pensar en que ya no podemos regalar puntos, tenemos muy poco margen de error para poder calificar y hay que ir por la victoria”.

La mala noticia para el cuadro rojiblanco es que se confirmó la lesión de Dieter Villalpando, quien sufrió una dolencia muscular grado dos en el bíceps femoral izquierdo, por lo que estará fuera de las canchas cerca de un mes, lo que obliga al “Flaco” Tena a realizar modificaciones con relación a lo mostrado en su último compromiso frente a Pumas de hace dos semanas.

Pero para Rayados las condiciones no son las mejores en cuanto a lesionados y suspendidos, ya que en estos momentos no pueden contar con Avilés Hurtado, quien se lesionó en semanas anteriores de gravedad, así como Rodolfo Pizarro, quien fue expulsado la Jornada 13 y no podrá jugar ante su ex equipo, a pesar de estar recuperado de la apendicitis que sufrió, pues incluso ya participó con el Tricolor a media semana.

Antonio Mohamed no se siente presionado

El director técnico argentino Antonio Mohamed rechazó sentir presión y aseguró que sólo piensa en que su equipo tenga un buen desempeño para derrotar hoy Chivas, en su debut con Monterrey.

“No estoy presionado, estoy disfrutando mucho el momento, estoy muy relajado, con mucha experiencia y realmente no tengo presión. Creo que ahora me toca hacer la charla técnica para salir al campo y en el estadio una arenga y después ver el partido, modificar y mover piezas”, dijo el “Turco”.

“Estoy enfocado en lo que tengo que hacer, para nada presionado y sí con mucha ilusión de que las cosas salgan bien, pensando que tenemos que ganar porque algunos rivales que están cerca de la Liguilla ganaron, entonces tenemos que ganar y nada más”, agregó el argentino, quien durante la semana afinó detalles con sus jugadores para el duelo de esta tarde con las Chivas, en busca de una racha de victorias que lleve a los regios a la Liguilla.

Posibles Alineaciones

Monterrey: 1. Marcelo Barovero, 19. Miguel Layún, 4. Nicolás Sánchez, 23. Johan Vázquez, 17. Jesús Gallardo, 32. Maximiliano Meza, 16. Celso Ortiz, 29. Carlos Rodríguez, 21. Arturo González, 8. Dorlan Pabón, 7. Rogelio Funes Mori.

Suplentes: 22. Cárdenas, 6. Gutiérrez, 11. Vangioni, 25. González, 9. Janssen, 35. Cantú, 15. Basanta.

DT: Antonio Mohamed

Chivas: 4. Antonio Rodríguez, 17. Jesús Sánchez, 3. Oswaldo Alanís, 21. Hiram Mier, 15. Alejandro Mayorga, 11. Isaac Brizuela, 20. Jesús Molina, 10. Eduardo López, 16. Miguel Ponce, 9. Alan Pulido, 7. Alexis Vega.

Suplentes: 1. Gudiño, 185. Sepúlveda, 13. Sandoval, 25. Pérez, 24. Peralta, 33. Huerta, 31. Cervantes.

DT: Luis Fernando Tena

Árbitro: Óscar Macías Romo

HOY EN TV

Monterrey vs. Chivas

19:00 horas / Fox Sports 2