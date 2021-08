Chivas, por el primer triunfo en su casa

Con la necesidad imperiosa de obtener los tres puntos en casa, el Guadalajara enfrentará esta tarde, en punto de las 17:00 horas en el estadio Akron, a los Bravos de Ciudad Juárez, en partido de la Jornada 3 del torneo Apertura 2021. Un encuentro en donde el Rebaño Sagrado saltará como favorito para obtener la victoria, dado el momento por el que atraviesa el cuadro fronterizo, con dos derrotas consecutivas.

Además, el equipo de Víctor Manuel Vucetich viene de ganar la semana pasada a Puebla, en donde consiguieron sus primeros tres puntos del torneo, a pesar de la inexperiencia de sus jugadores, pero con la dinámica que el Rebaño necesita y que presumirá durante toda la campaña.

Sin embargo, no será sencillo para los tapatíos, ya que en el último año futbolístico y contando el partido que ya se disputó en este Apertura 2021, el Guadalajara no la ha pasado del todo bien en casa, contando iga y liguilla, y es que en 21 encuentros que se han disputado en el estadio Akron, las Chivas no han hecho valer su condición de local del todo bien, ya que apenas han podido obtener ocho triunfos, por ocho empates y cinco descalabros.

Cabe recordar que Vucetich ya podrá contar con Gilberto Sepúlveda, quien regresó al equipo tras disputar la Copa Oro.

HOY EN TV

Chivas vs. Juárez

17:00 horas / IZZI

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV