Chivas pierde en casa ante Cruz Azul

En la sabiduría colectiva hay una norma no escrita que dicta lo siguiente: si quieres resultados distintos, no intentes siempre lo mismo. Sin embargo este dicho popular parece no tener efecto en Chivas, pues a pesar de que Luis Fernando Tena sacudió su cuadro titular, el equipo terminó por caer ante Cruz Azul con marcador final de 2-1.

Fue apenas el viernes pasado cuando se festejó el Día del Amor y la Amistad, pero este sábado en la cancha del estadio Akron el Guadalajara dio motivos de divorcio ante su afición, pues a pesar de que tuvo diversas opciones para empatar o incluso ganar el encuentro, el resultado fue adverso debido a las continuas fallas de un Uriel Antuna, que no se cansó de fallar frente a la meta de Jesús Corona.

El equipo tapatío ilusionó con su 11 inicial, pues con Cristian Calderón, Jesús Angulo, Alexis Vega y Ronaldo Cisneros de inicio, el Rebaño apostó por no guardarse nada, sin embargo los ánimos en la tribuna bajaron desde muy pronto en el partido gracias a un gol tempranero de la máquina.

Apenas corría el minuto 8’ cuando Chivas se vio en desventaja, pues ante una tibia marca de la zaga rojiblanca y un lance defectuoso de Antonio Rodríguez, el “Cabecita” puso la pelota pegada al palo derecho del arco tapatío.

Pese al gol en contra, Chivas aún daba muestra de su peligro y se enfilaba constantemente a portería, situación que propició que al minuto 21’ se marcara un penal sobre Uriel Antuna. El silbante decidió revisarlo en el VAR, pero tras ratificar su decisión fue Alexis Vega quien se encargó de cobrar para igualar el partido.

Tras algunas opciones desperdiciadas por Chivas, todo parecía indicar que ambos equipos se irían con el empate a los vestidores, pero justo cuando agonizaba la primera mitad, Cruz Azul consiguió el gol de la victoria en una jugada a balón parado.

Corría el minuto 42’ cuando Adrián Aldrete cobró de gran forma un tiro libre que se clavó en la portería pese a los esfuerzos de Rodríguez, y a pesar de que aún restaba todo un tiempo por delante, Chivas no pudo evitar su segunda derrota del torneo.

Alineaciones

Guadalajara.- José Antonio Rodríguez, Isaac Brizuela, Hiram Mier, Gilberto Sepúlveda, Cristian Calderón, Jesús Molina, Fernando Beltrán (Dieter Villalpando, 75), Uriel Antuna, Jesús Angulo (José Juan Macías, 46), Alexis Vega y Ronaldo Cisneros (Eduardo López, 60). DT: Luis Fernando Tena.

Cruz Azul.- José de Jesús Corona, Juan Escobar, Pablo Aguilar, Luis Romo, Julio Domínguez, Adrián Aldrete, Rafael Baca, Roberto Alvarado (Yoshimar Yotún, 55), Elías Hernández, Jonathan Rodríguez (Lucas Passerini, 77) y Santiago Giménez (Alex Castro, 55). DT: Robert Dante Siboldi (URU).