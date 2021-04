Chivas no tiene todo perdido, asegura Antonio Rodríguez

Lamentó el arquero Antonio Rodríguez que no hayan cumplido con la exigencia que se tenía e la afición de Chivas, porque han quedado lejos de los objetivos que se tenían planeados, pero aseguró que todavía no se ha perdido nada porque todavía le quedan jornadas al torneo y la calificación a la Liguilla, es factible.

"El futbol es así, hay veces que no se explica muchas veces. Ahorita se nos ha venido este torneo y tenemos que saberlo vivir, me ha tocado pelear descensos y campeonatos, pero no te explicas porque estás abajo y tampoco cuando estás arriba. Se debe trabajar fuerte, estas etapas nos hacen crecer como grupo y no nos gusta esto, lo dejo en claro. Estamos trabajando para salir de esto".

Rodríguez señaló que la afición ya no necesita explicaciones, sino resultados y están enfocados en eso, porque en el redil todo es mediático lo que sucede y sabe que están en deuda en todos los aspectos.

"Todos estamos bajo evaluación, esa es una realidad y se analizan todas las áreas, que es algo natural. Cuando seamos evaluados, la gente encargada de esto tomará determinaciones, nosotros estamos expuestos, es parte del futbol y he estado fuera del club, he regresado, pero hay que ser maduros, tomar la responsabilidad que nos toca y ahora que estamos aquí, debemos darle vuelta a la situación".

El que sean criticados por la afición, respecto a que salió Miguel Ponce cantando, así como Uriel Antuna que en redes publicó una foto de un auto nuevo, dejo en claro que no hay ningún tipo de apatía.

"No hay eso, existe incomodidad por lo que está pasando, hay frustración, somos futbolistas que tenemos un ADN ganador. Nos choca esta situación, se nos critica porque estamos en Chivas hay que tener cuidado con eso, pero aquí dentro del club lo que interesa es la cancha y amamos el futbol, más que cualquier cosa. Esperamos darle vuelta a la situación".

Se le cuestionó a Antonio si aceptaría algún tipo de castigo, sanción económica por bajo rendimiento a nivel grupal y solamente toreó los cuestionamientos, porque aseguró que todavía no está terminado el torneo y todo puede suceder en la recta final, como meterse a la Liguilla, estar en la final y es ahí entonces, cuando se hable de otra situación así como la continuidad de Víctor Manuel Vucetich.

