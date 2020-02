Chivas ''no será local'' ante Tigres, dice Briseño

Estuvo en Tigres, sabe la efervescencia que se vive por el futbol en Nuevo León donde el estadio está lleno antes de que inicie el torneo porque la afición compra sus abonos con mucha anticipación, y para la visita que tendrá Chivas, el defensa Antonio Briseño dice que están conscientes de que tendrán mayoría en la tribuna.

''El Volcán siempre está lleno, siempre apoya, siempre están gritando, la diferencia con Chivas es que siempre está de local, la única excepción va a ser ahí, la única excepción donde no va a haber más camisetas de Chivas va a ser ahí, porque ya tienen sus abonos vendidos. El apoyo de allá, como lo dicen, es incomparable, nunca lo he vivido en otra parte''.

El hecho de que no le hayan ganado a Tigres en una década, aseguró Briseño que representa un reto grande para comenzar el antes y después, además los felinos siempre inician los campeonatos flojos y conforme avanza el campeonato, aprietan hasta alcanzar la Liguilla.

''El equipo de nosotros viene bien, ellos tienen un gran plantel que ya saben cómo empiezan siempre, de poco a más, y ahora sí que hay que dejar que todavía no arranquen, que sea después de la jornada seis''.

El mal inicio que tiene Tigres no es para que se confíe Chivas, porque las individualidades que tiene Ricardo Ferretti en su plantilla despiertan en cualquier momento y golean sin problema.

''No quiero decir que pese porque es una cancha, son once contra once, pero las estadísticas están ahí, es difícil jugar en Monterrey, es una cancha complicada. Son 10 años los que tiene el 'Tuca' ahí y es la mejor década que ha hecho Tigres. Creo que si es difícil por el equipo que tienen ahorita, las grandes inversiones que ha hecho Tigres pero siempre va a haber una primera vez, en esos diez años, y creo que si hay una oportunidad de oro es la de ahorita''.

El defensa remató diciendo que será un encuentro de mucho interés, porque ''Tigres es el equipo de la década, pero el Guadalajara es el más grande''.

