Dar resultados en Chivas no es de la noche a la mañana: ''Pollo'' Briseño

Chivas está lejos de las expectativas generadas, pero dice Antonio Briseño que esas las originó la prensa por la calidad de jugadores que llegaron, no la institución, el cuerpo técnico o la plantilla, porque al interior saben que es no es un proceso rápido el dar los resultados que se esperan, acompañados de un buen desarrollo futbolístico.

''La expectativa la generaron ustedes (los medios), le pusieron muchos motes al equipo que sí, evidentemente por las contrataciones que se hicieron, pues no se hace de la noche a la mañana y no por colocar nombres en el equipo se tendrá el funcionamiento del Barcelona. Vamos a irnos despacio, al hacer una inversión tan importante la gente quiere resultados inmediatos, el futbol es así, de resultados rápidos pero vamos en un proceso muy bueno, no se ha perdido ningún partido y eso se ha visto''.

Chivas ha tenido muchos errores que le han impedido obtener más triunfos, y aunque se mantiene invicto debido a la gran calidad que hay en la plantilla, el ''Pollo'' espera que ante Tigres ya se muestre una mejor cara, que se indique un antes y un después en todos los aspectos.

''Es nada más ver los detalles, porque hubo goles en los cuales el equipo se vio espectacular, se dieron para un gol muchos pases, en el partido pasado dimos una jugada en donde se dieron ocho pases, entonces podemos mejorar mucho y la expectativa que se creó, es por la calidad de los jugadores. Garantizo que en su momento, vamos a cumplir con esos motes que nos están dando porque el equipo está ahí. Vamos a jugar bien, a conseguir los triunfos pero vamos a irnos con calma. El sábado tenemos un partido importante, vamos a ir paso a paso''.

