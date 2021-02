Chivas lamenta desatenciones personales que han costado goles

El lateral derecho Jesús Sánchez aceptó que la cantidad de puntos sumados hasta ahora, se debe a una gran cantidad de errores defensivos que han cometido y que a la postre, les han costado anotaciones en contra, de ahí que se les hayan escapado varios puntos en el Clausura 2021.

''No estamos satisfechos, queremos más. Parte importante es la concentración, debemos estar muy atentos para conseguir los puntos que deseamos. Nosotros tratamos de salir a ganar tanto en visita como en casa, por algo no se nos han dado los resultados, pero buscamos mantener la misma línea. Ante León se consiguió una gran victoria y contra el Pachuca vamos a buscar de nueva cuenta hacerlo''.

''Chapito'' Sánchez siente que tampoco la suerte se ha vestido de rojiblanco, porque si considera que el futbol mostrado hasta ahora no es para llevar apenas unidades, que los tienen en la mitad de la tabla general.

''De merecer creo que un par de puntos más, pero sabemos que en el futbol no se trata de merecer, es de hacer, entonces tenemos que ponernos a corregir las cosas que nos han afectado para no sumar más y solo eso. Lo he dicho mucho, pero no existe otra línea para el trabajo más que eso''.

En el equipo todos son culpables porque en general han dejado de hacer muchas cosas, hay conciencia al interior de mejorar de manera individual para que en lo colectivo el equipo mejore en todos los aspectos.

''Hemos tenido errores muy puntuales que nos han costado goles en contra, lo tenemos detectado. Son desconcentraciones que nos han impedido cosechar más puntos, no hemos conseguido lo queremos, pero debemos concentrarnos en nuestras cosas''.

