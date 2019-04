Chivas ha tenido de todo en su banquillo

Chivas ha tenido de todos los perfiles en la dirección técnica del primer equipo, en algunos casos hasta con regresos que jamás dieron lo que se esperaba. Desde estrategas ofensivos, hasta defensivos. El Guadalajara puede hacer ídolos a personas como Matías Almeyda o sepultarlos si fracasan, como en el caso de Raúl Arias, quien tras fracasar con el "Rebaño", tuvo que buscar en el futbol otras actividades por ya en la Liga MX le cerraron las puertas.

Ahora el Guadalajara busca quién supla a José Saturnino Cardozo, buscan un estratega de corte europeo, con ideas nuevas, que se haga cargo de un proyecto que apuntan, sería a largo plazo en todos los aspectos con un problema grave encima, pelear por mantener la categoría porque están metidos en serios problemas de cociente.

Chivas no busca un ex jugador rojiblanco para que maneje el primer equipo, pues no consideran importante este aspecto; van a cubrir otras necesidades muy puntuales como las formas de trabajo.

José Cardozo fue destituido como técnico el pasado domingo, sus números fueron malos, el equipo se metió en un problema que no será fácil salir, el cociente y le costará trabajo agarrar equipo de nueva cuenta en la Liga MX.

Estos son los técnicos que han dirigido a Chivas en la era Jorge Vergara, en la cual algunos han tenido dos oportunidades, como Benjamín Galindo, José Luis Real, Juan Carlos Ortega, Hans Westerhof y el actual interino, Alberto Coyote:

Daniel Guzmán: Apertura 2002

Eduardo de la Torre: Clausura 2003-Apertura 2003

Hans Westerhof: Apertura 2003-Clausura 2004

Benjamín Galindo: Apertura 2004-Clausura 2005-Apertura 2005

Juan Carlos Ortega: Apertura 2005

Xabier Azkargorta: Apertura 2005

Hans Westerhof: Clausura 2006

José Manuel de la Torre: Clausura 2006-Apertura 2006-Clausura 2007-Apertura 2007

Efraín Flores: Apertura 2007-Clausura 2008-Apertura 2008-Clausura 2009

Omar Arellano: Clausura 2009

Francisco Ramírez: Clausura 2009-Apertura 2009

Raúl Arias: Apertura 2009

José Luis Real: Apertura 2009-Bicentenario 2010-Apertura 2010-Clausura 2011-Apertura 2011

Fernando Quirarte: Apertura 2011-Clausura 2012

Ignacio Ambriz: Clausura 2012

Alberto Coyote: Clausura 2012

John van´t Schip: Apertura 2012

Benjamín Galindo: Clausura 2013-Apertura 2013

Juan Carlos Ortega: Apertura 2013

José Luis Real: Clausura 2014

Ricardo LaVolpe: Clausura 2014

Carlos Bustos: Apertura 2014

Ramón Morales: Apertura 2014

José Manuel de la Torre: Apertura 2014-Clausura 2015-Apertura 2015

Matías Almeyda: Apertura 2015-Clausura 2016-Apertura 2016- Clausura 2017-Apertura 2017-Clausura 2018

José Saturnino Cardozo: Apertura 2018-Clausura 2019 (jornada 12)

Alberto Coyote: Clausura 2019 (Interino desde la jornada 12)

