Chivas femenil de cara al próximo torneo

Las Chivas femenil regresarán a actividades este próximo miércoles 07 de junio, día en el que las jugadoras se presentaran para realizarse pruebas médicas y antropométricas de rutina que se llevan a cabo cada inicio de temporada.

Sin embargo, aún está la incógnita de saber quiénes podrían ser las nuevas futbolistas que llegarían a aportar al club. Hasta el momento el Guadalajara solo ha anunciado la baja de 5 jugadoras las cuales son Susan Bejarano, Luisa de Alba, Cynthya Rodríguez, la portera Karol Contreras e Isabel Kasis. Esta última apenas llegó en junio del 2022, por lo que ni siquiera pudo completar el año en el equipo y parece ser que no acertaron en ese fichaje.

Se especuló también en días anteriores que Joseline Montoya estaría fuera de los planes del Guadalajara, sin embargo esto no se ha oficializado, puesto que la jugadora está prevista para que realice la pretemporada en Manzanillo.

Con la lesión de Celes Espino, no hay nadie que pueda suplir a Blanca Félix, por lo que el panorama está ideal para que el Rebaño se haga de los servicios de una arquera; y entre las opciones que hay en el mercado está Stefani Jiménez de las Bravas de Juárez, quien junto con su equipo lograron una temporada histórica al clasificarse por primera vez a la liguilla y, además, consiguió mantener a su defensiva dentro del top 5 de la liga con sus intervenciones.

Otro de los aspectos a tratar es la aparente continuidad de Juan Pablo “Pato” Alfaro en el banquillo, sin embargo ¿esto es lo ideal para Chivas? Recordemos que Pato llegó en el Clausura 2022 para sustituir a Edgar “Chore” Mejía; desde ese momento, solo le bastó un semestre para salir campeón con las rojiblancas, pero después de ese título, las campañas de las Chivas han tenido claros oscuros.

En el Apertura 2022, terminó como líder general del torneo, en cuartos de final echó a Cruz Azul, pero en semifinales no pudo contra el América; ahora en la presente campaña que aún no finaliza, no pasaron ni siquiera de cuartos de final tras ser superadas por Pachuca.

Son dos temporadas ya que las Chivas no pueden llegar al partido más importante de cada campaña, agregando que el estilo de juego de Alfaro pareciera estar siendo decodificado por los rivales; siendo incapaz por momentos de mostrar algo diferente que le permita cambiar la cara al Rebaño.

MF