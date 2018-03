Chivas es más mediático que América: Joel Sánchez

Estuvo en ambos equipos. Disfrutó los enfrentamientos en Clásicos nacionales, pero el corazón de Joel Sánchez siempre fue de Chivas, porque ahí nació futbolísticamente, porque vivió toda una vida en la institución y aseguró el "Tiburón" que hasta la muerte será rojiblanco recalcitrante.



"En América estuve tres torneos, en Chivas 17 años de mi vida. Estar en América fue un reto importante, estuve en un equipo mediático, casi cerca de lo que es Chivas, porque con el Guadalajara estás cerca de la Selección, de ser protagonista con una difusión de medios impresionante, con una comunidad muy grandes de detractores también. Estar en América me sirvió mucho en madurez, crecimiento personal, profesional y agradezco haber vivido esas experiencias".



Cuando se es parte de los Clásicos nacionales como jugador la clave es disfrutar al máximo, vivirlo con la mayor intensidad porque son momentos únicos que jamás regresarán en la vida y el "Tiburón" al recordar esos momentos, se emociona todavía.



"De jugador es más especial, sales a la cancha hora y media antes de iniciar el partido. Observas el césped, la afición que llega temprano, que están metidos echando porras, las miradas diferentes de los compañeros, los ojos vidriosos, las mandíbulas apretadas y sabe uno que se pondrá el mejor uniforme, que se tiene que jugar al triple de lo que hace cualquier jugador".



Ahora el integrante de las "Leyendas del Guadalajara" lo vive como aficionado, lo cual para él, al tener sangre rojiblanca no cambia en mucho a lo que hacía cuando jugador.



"Como aficionado, lo primero que busco es cuándo es el Clásico nacional. Ando pidiendo el calendario. De jugador también rascaba el calendario para ver la fecha del Clásico y la apartaba, porque sabías que ese día era especial. Es un partido totalmente diferente, llama mucho la atención que cualquier otro. Jugarlo, vivirlo, todo lo que genera como estrés, motivación, presión y demás, eso no tiene precio".



Sánchez da como favorito a Chivas, porque ve que el estilo de juego es el mismo desde que llegó Matías Almeyda, que están mejorando cada encuentro que pasa y es de los convencidos que la cantidad de puntos que suma, no van acorde al funcionamiento que tiene el equipo y la cantidad de llegadas que provocan ante el arco rival.

