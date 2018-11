Chivas entre negociaciones y salas de cine

El defensa y capitán del Guadalajara, Jair Pereira, señaló que las negociaciones para continuar como rojiblanco han tenido avances significativos, ya que gracias a la voluntad de ambas partes no están lejos de un acuerdo, aunque reconoció que él ha cedido en el tema salarial para poder permanecer con el Rebaño.

“Por ahora ha sido en mucho (lo que se ha avanzado) de mi parte, en cuestión salarial y no hemos podido llegar a ese acuerdo que me hubiera gustado, pero hemos buscado compensar con algunos objetivos para nivelar esas cosas. No tenemos ahora nada cerrado, es algo normal en las negociaciones, pero espero llegar (pronto) a un acuerdo, estrechar la mano y continuar. Tengo algunas ofertas, han salido cosas buenas, pero el cariño que tengo por Chivas es mucho. Mi familia está aquí, me he acoplado a la ciudad y buscaremos lo mejor para el cierre de mi carrera”.

Pereira firmaría con el Guadalajara por un año, con un sueldo menor al que actualmente percibe, pero con base en algunos logros, entre ellos minutos jugados, que la defensa sea la menos goleada, y que se cumplan objetivos generales como equipo, podrá igualar su entrada económica, a lo cual está de acuerdo y sabe que está en él la última palabra.

“Es que ni siquiera llego (a jugar) a los dos años, es por eso que yo había tardado un poco y estamos poniendo ciertos objetivos para poder quedarme el tiempo posible en Chivas, al final dependerá de mi únicamente. La verdad buscaba una estabilidad, estar bien, estar con el equipo con el que todos los días trato de entregarme y hay negociaciones en las cuales debemos estar de acuerdo para lograr la extensión y yo feliz de poder pertenecer a Chivas”.

Pereira mencionó que no se quiere ir del Guadalajara, que su familia está acoplada a la vida de la ciudad, que aman al equipo y espera por el bien de todos que se dé un final feliz.

“Ya tengo cinco años aquí, he pasado cosas muy importantes en mi carrera, he ganado varios títulos y la verdad me gustaría pertenecer más tiempo a esta institución que me ha dado todo. En lo profesional he crecido mucho y la verdad el cariño que la gente me da es grande, muy grato. Primero Dios vamos a dar una buena sorpresa, yo me quiero quedar”.

De lograrse la permanencia del central morelense, la directiva de Chivas estaría completando la renovación de dos elementos del actual plantel, luego de que el martes pasado se consiguiera la extensión contractual de Eduardo “Chofis” López, quien se arreglo por los siguientes tres años.

Sin punch... hasta que aparece Almeyda

Chivas echó la casa por la ventana, pero la mala marcha del equipo le cobró factura.

Y es que los rojiblancos cerraron Cinépolis Galerías para presentar “Chivas, La Película”, pero las salas no se abarrotaron como estaba planeado.

Al evento asistió todo el plantel actual, incluido el técnico José Cardozo, así como el nuevo mandamás de la institución, Amaury Vergara.

Además desfilaron por la alfombra roja los guionistas, directores y productores del filme, así como ex jugadores de la talla de Joel Sánchez, Camilo Romero, Alberto Coyote o Guillermo el “Wendy” Mendizábal.

Quien se llevó la noche fue Matías Almeyda, que al igual que en la alfombra roja del Festival de Cine de Morelia, apareció hasta el final del desfile para no coincidir ni con el paso del plantel ni con el actual timonel José Cardozo.

La afición presente en el evento enloqueció con el argentino, que, como siempre, se dejó querer por el pueblo Chiva que aún lo añora.



Pulido sí se ve a rayas, pero no sabe de qué color

Alan Pulido no sabe si en enero próximo estará con Chivas. MEXSPORT

Alan Pulido escogió el peor momento para revelar que hay incertidumbre en lo que respecta a su futuro.

A la salida del vestuario del Estadio Malvinas, donde México cayó ante Argentina el pasado martes, el actual delantero del Guadalajara dijo que no sabe dónde jugará en el próximo torneo, pero eso sí, se vestirá a rayas.

“Tengo una junta pendiente para ver cuál será mi futuro. Lo que sí es que les aseguro que voy a estar vestido de rayas. Ya sea de Chivas o de Rayados”, dijo el tamaulipeco.

Pulido nació futbolísticamente en Tigres, de donde salió por la puerta de atrás por diferencias de contrato, así que irse a Rayados, el principal rival, sería una gran afrenta para el club del cual surgió, además de que dejaría al Guadalajara sin uno de sus principales referentes en el ataque.

El atacante tamaulipeco llegó al Rebaño a mitad del Apertura 2016, procedente del Olympiacos del futbol griego. Con el Guadalajara, Pulido ha visto acción en 62 partidos de Liga, marcando en 18 ocasiones, además de ganar un título de Liga y uno de Copa, ambos en el Clausura 2017.

Con Tigres, equipo donde debutó en Primera División, disputó 50 encuentros, anotando 23 goles, antes de marcharse en el verano de 2014 al Levadiakos de la Liga griega.