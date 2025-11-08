Chivas Femenil, por un triunfo obligado en el Nemesio Diez

Para Chivas Femenil no hay un mañana. Este domingo 9 de noviembre a las 21:15 horas enfrentarán a Toluca en el juego de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 con la única misión de salir victoriosas del Estadio Nemesio Diez, pues cualquier otro resultado estaría condenandolas a quedar eliminadas de la competencia.

El equipo dirigido por Antonio Contreras se complicó su propio destino, ya que en el partido de Ida las rojiblancas tuvieron en dos ocasiones la ventaja en el marcador, pero un par de desatenciones en su zona defensiva les permitió a las diablas mantenerse con vida en el estadio AKRON quedándose con un empate de 2-2 sumamente valioso para sus aspiraciones.

Ahora, el Rebaño está obligado a conseguir un triunfo en condición de visitantes, puesto que un empate en el global le daría el pase a las Semifinales a las escarlatas debido a que terminaron en mejor posición en la tabla general. Con un desempeño histórico en fase regular, culminaron en cuarto lugar, mientras que, Chivas finalizó en quinto.

Sin embargo, las estadísticas en Liguilla favorecen al conjunto tapatío. Toluca y Guadalajara se han encontrado dos veces en Cuartos de Final, ambas las han ganado las rojiblancas. En el Clausura 2021, Chivas venció a las diablas por un global de 4-0, y en el Apertura 2023 las superaron por 5-1, por lo que podrían hacer uso de su experiencia en esta instancia.

Por su parte, las toluqueñas se encuentran inspiradas luego de haber firmado su mejor récord de puntos en toda su historia al haber llegado a 35 puntos y están fortalecidas gracias a las francesas Eugenie Le Sommer y Faustine Robert, quienes han sido claves en el funcionamiento del conjunto comandado por Patrice Lair. Además, están en la búsqueda de pasar a la antesala de la Final por primera vez.

Después de una campaña llena de irregularidades y de escasos buenos momentos, las Chivas están obligadas a sacar su mejor versión ante un Toluca que mostrará todo su arsenal para continuar realizando un torneo histórico. Para los dos clubes esta próxima cita será de vida o muerte.

Horario, fecha y transmisión

Domingo 9 de noviembre

Toluca vs Chivas femenil | Estadio Nemesio Diez | 21:15 horas

Transmisión: Canal Nu9ve, TUDN, VIX y canal de la Liga MX Femenil en Youtube

SV