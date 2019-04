Chivas debe tener jugadores a la altura: Jair Pereira

Sabe el capitán de Chivas Jair Pereira que nadie en este momento está seguro en el equipo, cualquiera puede irse debido a la mala campaña y para el año que entra, todo debe ser diferente en todos los aspectos porque habrá apremio del cociente, así que si en la evaluación alguien se considera que no está a la altura, debe irse por bien de la institución.

“Uno tiene que estar preparado para todo, si es un cambio de plantel. Al final del día ellos (la directiva) deberán evaluar las cosas y sabrán que es lo que puede venir bien para Chivas. Es lo que más importa, porque nadie de los que estamos aquí está por encima de la institución, porque Chivas es un equipo muy grande, hay que tener jugadores a la altura. Tenemos que apoyar las decisiones de arriba”.

“Habló fuerte y claro”, dice Pereira sobre el comentario que realizó el vicepresidente del Guadalajara Amaury Vergara en su cuenta oficial en redes sociales, respecto a que vendrá mano dura en el equipo y admite que si en la reestructuración que hagan algunos jugadores no entran en planes, tendrán que comprender porque los motivos son claros.

"En base a tus acciones se debe estar preparado para lo que pudiera venir”.

“Él es el dueño del equipo. Habló fuerte y claro. Chivas es un equipo que siempre debe ser competente en la Liga, tiene que ser un plantel que luche los primeros puestos, que sea protagonista y todos los torneos, tiene que calificar. Obviamente es entendible cada mensaje, cada palabra que pone”.

Pereira aceptó que este Chivas, por la plantilla que tiene, no debería estar en la posición que hoy ocupa, sino “en otra situación. Hoy en día no lo está. Es claro su mensaje y hay que tomarlo como es. Uno tiene que ser profesional, saber cuándo las cosas no están saliendo bien, cuando no las hiciste bien y siempre es así, en base a tus acciones se debe estar preparado para lo que pudiera venir”.

RR