Chivas buscará hacerse fuerte en casa para calificar

Hay un tema que tiene a José Saturnino Cardozo muy ocupado, que es hacer que su equipo en el Estadio Akron, sea fuerte en todos los aspectos, porque sabe que el último año futbolístico sufrió mucho y un equipo que no gana como local, difícilmente puede aspirar a calificar, así que pondrán remedio a ese tema.



"Vamos a buscar iniciar bien, que el equipo esté en los primeros lugares. Tenemos argumentos para ser protagonistas de la Liga MX y la responsabilidad de pelear siempre arriba. Recuerden que los objetivos son dos en la Liga, primero hacer un buen torneo, entrar a la Liguilla que es un torneo aparte en donde sale campeón el que llega mejor, embalado. Queremos clasificar entre los mejores ocho".



Cardozo no pedirá a la afición paciencia en ningún sentido, porque aseguró que ganando de local todo cambia y a eso apunta el Guadalajara en el torneo entrante. Ha notado a la plantilla muy comprometida en todos los aspectos que está lista para el reto.

"Pedirle a la gente sería irresponsable porque están en su derecho de exigirnos. Pedir paciencia en Chivas no va a salir de mí porque vamos a buscar un equipo competitivo y lo podemos hacer porque los jugadores creen poder hacerlo".



Ser protagonista, es una tarea a cumplir por el técnico, equipo, staff, ya que los únicos que pueden cambiar la historia son los jugadores y los triunfos darán un ambiente diferente al que ahora se nota, de inseguridad sobre el equipo y sus alcances futbolísticos.



"Chivas no puede pensar o sería un error pensar que no hay descenso y que eso nos deja tranquilos. Chivas tiene que proponer más arriba. La ilusión que tenemos todos es de tener un equipo alegre, competitivo y que pelee. Tenemos que pensar en ser protagonistas y no pienso ni veo que Chivas va a estar peleando abajo. Tenemos que estar conscientes que el plantel es ambicioso".



Cardozo consideró que Chivas por la historia que tiene, jamás se le debe descartar de ser protagonista, más ahora que están trabajando para obtenerlo y desde el próximo sábado, todo debe quedar reflejado en el terreno de juego, para que esas palabras tengan el respaldo de los resultados, con lo cual podrán cambiar las exigencias en apoyo.



"Vamos a tener un equipo que intente ganar en cualquier campo, miramos arriba y no abajo. La camisa de Chivas no permite eso, permite ver arriba y poner el equipo a la altura. Los jugadores jóvenes verán qué camiseta se van a poner. No miro tanto abajo, miro arriba".

LS