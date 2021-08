Chivas, auténtica calamidad en casa

Sobre el papel, la localía es una de las mayores ventajas que cualquier equipo puede tener en el mundo del futbol, sin embargo, hay clubes como Chivas que padecen demasiado cuando juegan en su propia cancha.

A pesar de que los últimos títulos de su historia los consiguió jugando en el estadio Akron, el Rebaño suele tener malos inicios de torneo en sus partidos como local, pues contrario a lo que pudiera pensarse, en algunas ocasiones el equipo tapatío ha completado torneos sin conseguir alguna victoria en casa.

Ahora mismo el Rebaño contabiliza tres partidos sin ganar en el Akron dentro del Apertura 2021, pero a lo largo de los torneos cortos esta no es ni de cerca la peor racha como local por parte del equipo rojiblanco.

En este sentido, la peor estadística del Guadalajara se remonta apenas al Clausura 2018, torneo en donde Chivas no sólo inició mal el torneo en casa, sino que tampoco logró conseguir algún triunfo dentro de su estadio durante todo el certamen.

Antes de esto, el peor arranque de Chivas como local tuvo lugar en el Apertura 2017, pues bajo las órdenes de Matías Almeyda, el Guadalajara consiguió su primer triunfo en casa hasta la Jornada 15, esto a pesar de que en ese momento figuraban como campeones defensores.

Otros ejemplos poco destacables de los inicios de Chivas como local sucedieron en el Apertura 2012 y el Clausura 2016, pues en este par de torneos el Rebaño logró su primer triunfo en casa en la Jornada 11 y 12, respectivamente.

En lo que concierne a antecedentes más lejanos dentro de los torneos cortos, el peor inicio de Chivas en el Estadio Jalisco se remonta hasta el Verano 1998, semestre en donde Guadalajara no ganó en casa hasta la Jornada 11.

Local de papel Torneo Primer triunfo de local Rival Verano 98 J11 Puebla Invierno 2000 J6 Puebla Invierno 2001 J7 Rayados Apertura 2002 J6 Tigres Clausura 2007 J8 Gallos Apertura 2008 J9 Jaguares Clausura 2012 J8 Santos Apertura 2012 J11 Tigres Clausura 2016 J12 Pumas Apertura 2017 J15 Xolos Clausura 2018 No ganó Ninguno Guard1anes 2021 J8 Pumas

Peláez da la cara

Un día después de la vergozosa derrota ante el León, Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara, envió un mensaje a la afición y refrendó que tienen plantel para competir.

“Me genera impotencia ver cómo no podemos ganar en casa, me molesta ver cómo no podemos ser constantes en nuestro rendimiento.

Más allá de algunas criticas estoy convencido de que este plantel tiene la calidad suficiente para ser competitivo en el torneo. Ojo, estoy diciendo que tenemos buen plantel, no equipo, que es muy distinto.

De igual forma, Peláez Linares le dio un espaldarazo al cuerpo técnico y dijo que no tomarán decisiones irracionales.

“Sabemos de sus inquietudes y demandas, pero estamos tratando de tomar decisiones bien pensadas y no al calor de los resultados inmediatos. Es un momento complicado y vamos a salir de él cueste lo que cueste”.

La afición clama porque Víctor Manuel Vucetich deje de ser el técnico del Rebaño. IMAGO7

Continuidad injustificada de Vucetich

Antes de que arrancara el torneo en turno, una de las decisiones más polémicas de la directiva tapatía fue la renovación de Víctor Manuel Vucetich como entrenador, pues a pesar de que el Guadalajara fue eliminado y exhibido en el repechaje del Guard1anes 2021 por el Pachuca, el “Rey Midas” consiguió un año más de contrato con la venia de Ricardo Peláez, director deportivo del club.

Para justificar esta decisión, la directiva del Guadalajara destacó la gran trayectoria de Vucetich y su vasto palmarés en el futbol mexicano, sin embargo, entre este torneo y el pasado, el experimentado estratega registra malos números al apenas contabilizar seis triunfos en un total de 23 compromisos (10 empates y siete derrotas entre temporada regular y fase final).

Durante el juego pasado entre Chivas y León, una gran parte de la afición alzó la voz en contra de los malos resultados de Vucetich y el Guadalajara, pues antes del silbatazo final, en las gradas del estadio Akron se escuchó el grito “Fuera Vuce”.

De la desesperación, al desatino

Debido a la presión generada por los malos resultados, durante algunos encuentros de este torneo y la pretemporada Víctor Manuel Vucetich ha alineado a jugadores en posiciones que llegan a parecer improvisadas.

El caso más reciente fue el de César Huerta, quien durante el juego ante León ocupó el puesto de lateral derecho a pesar de ser delantero. Antes del “Chino”, Cristian Calderón también fue utilizado como delantero a pesar de que originalmente llegó a Chivas para competir por un puesto en la lateral izquierda.

César Huerta, quien es delantero, ha sido usado como lateral. IMAGO7

La cifra

11 puntos de 33 disputados ha obtenido el Guadalajara en sus últimos 11 encuentros como local, esto producto de dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas a lo largo de todo este 2021

6 victorias en 23 juegos suma el Guadalajara entre fase regular y repechaje en el Guard1anes 2021 y Apertura 2021; se suman además 10 empates y siete derrotas

