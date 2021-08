Después de la dolorosa derrota de Chivas a manos de León, en el Rebaño ya no se mostraron tan conformes con el trabajo de Víctor Manuel Vucetich y su cuerpo técnico, pues Ricardo Peláez no tuvo problema para reconocer que la gestión del “Rey Midas” no está alcanzando para conseguir buenos resultados.

Fue este jueves cuando el director deportivo del equipo rojiblanco emitió un mensaje a través de un video difundido en las cuentas oficiales del Rebaño, esto para dejar en claro la molestia que existe en el interior del club.

“El Cuerpo Técnico está haciendo su parte, pero es claro que no nos está alcanzando, y yo estoy haciendo la mía que es analizar. Ya llegará el momento de ajustar lo que haya que ajustar”.

“Más allá de algunas críticas estoy convencido de que este plantel tiene mucha calidad. Pero ojo, tenemos un buen plantel, no equipo, que es distinto”, finalizó Peláez.

Con la culminación del torneo pasado también había terminado el contrato de Vucetich con Chivas, sin embargo Peláez le ofreció un año más de contrato, y en caso de prescindir de sus servicios deberán liquidarlo aún con los apuros económicos del club.

