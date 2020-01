Chivas actúa como equipo grande

No hay revanchismo en Chivas, están concentrados en obtener resultados para sumar en el cociente, no para tapar bocas ni demostrarle nada a nadie. El arquero Antonio Rodríguez precisó que están metidos al cien por ciento para dejar atrás esos cinco torneos sin calificar a la Liguilla, ya que hay mucha calidad para eso y más.

''Me encanta ver a Chivas de líder. Todo eso que se dice de Chivalácticas, debemos demostrarlo en el campo. Seríamos un equipo muy chico si estamos pensando en callar bocas, o en no darle gusto a nadie. Somos un equipo que está enfocado en la cima, que estamos pensando en cosas grandes, en campeonatos, en liguillas. No te da la cabeza para ver lo que está pasando en otros lados, nosotros tenemos el enfoque muy claro y vamos por todas las canicas''.

Las críticas en el redil siempre van a existir, porque así es de grande el Guadalajara, es mediático y eso lo tienen bien entendido. Trabajan con mentalidad equilibrada, siempre pensando en hacer bien las cosas y poniendo cimientos fuertes para el futuro inmediato.

''Estamos conscientes del club en el que estamos parados. Un club muy mediático; se gana y se habla mucho, se empata y se habla mucho, se pierde y se habla más y nosotros somos lo suficientemente fuerte para que en la victoria o en la derrota no volvernos locos. Ni en la victoria has ganado un campeonato y todo lo que tengas que ganar, ni en la derrota has perdido todo lo que puedes perder''.

Reconoció Rodríguez que la derrota del pasado martes ante Dorados, en los octavos de final de la Copa MX le dolió mucho, pero ya le dieron la vuelta porque viene Toluca, equipo experimentado desde el banquillo con José Manuel de la Torre, al cual les costará abrir.

''Obteniendo los tres puntos continuaremos en la parte alta de la tabla y estaríamos logrando objetivos que nos pusimos en el arranque del torneo. Es importante, uno trabaja para ganar y ver conquistado para lo que uno trabajó, siempre será motivando y da seguridad''.

''Motivo de orgullo grande, estoy consciente que el trabajo defensivos del equipo ha sido espectacular, porque los delanteros hacen mucha presión y el cero se obtiene por los días que trabajamos aquí, sea bonito o feo, el cero es el cero y es motivo de orgullo, esperamos que lleguen más''.

Apoyo a ''Pocho'' Guzmán

El cancerbero le ha dado todo el apoyo a Víctor Guzmán, compañero de profesión que vive momentos difíciles por una prueba que dio positiva por dopaje, y señaló que mientras se llega el tiempo para abrir la prueba ''B'', el apoyo de la plantilla ha estado en todo momento.

''El apoyo lo tiene siempre, son cosas que no están en nuestras manos, tampoco en las de él y estoy seguro que todo el futbol mexicano está apoyando. Como futbolistas debemos tener mucho cuidado, lo que se toma, lo que ingiere y debemos tener precauciones, preguntar a nutriólogos, doctores. Es un tema que duele''.

OF