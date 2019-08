Chivas, a mostrar otra cara, ahora en Copa

El Guadalajara tiene el potencial suficiente para pelear de poder a poder contra el equipo que sea y en el torneo que sea, algo que buscará demostrar esta noche frente a Santos Laguna en el debut del Rebaño en esta nueva edición de la Copa MX, afirmó Jesús Sánchez.

“Chivas tiene que jugar todo, a pesar de la situación en que nos encontramos se debe disputar todo. Chivas está para competirle a quien sea, eso sí, tenemos que demostrarlo, trabajar, esforzarnos todos los días para estar a la altura de equipos que invierten demasiado. A fin de cuentas el futbol es de hombres y no de nombres. Tenemos que trabajar, esforzarnos y competir, para demostrar que podemos competir contra equipos de mucho más presupuesto”.

Sánchez, quien se perfila para ir de inicio en este duelo a celebrarse en el Estadio Akron a partir de las 19:00 horas, desea aprovechar la oportunidad que se le presenta y demostrar que está listo para tomar la alternativa en la Liga MX en el momento que lo requieran y en cualquier posición.

“Estoy a disposición de donde me requieran Tomás y el equipo. Ya me ha tocado jugar varios partidos por izquierda y hay que tratar de hacer el trabajo de la mejor manera donde sea que me toque, estar siempre he intentado ser un jugador versátil”.

El lateral derecho estuvo presente en la última ocasión que el Guadalajara derrotó a Santos, esto en la Copa MX del Apertura 2017, cuando dio asistencia para que Ángel Zaldívar anotara el gol con el cual derrotaron a los de la Laguna.

Ante los de la Comarca, el técnico Tomás Boy mandará un equipo alternativo para darle actividad a los elementos que en la Liga no han sido tomados en cuenta y éstos tendrán la consigna de llevar buen cauce el desarrollo de este certamen, pues la exigencia es llegar hasta las últimas instancias.

Por su parte, Santos traerá como titular a José Juan Vázquez, contención que en la Liga MX no ha tenido actividad debido a la competencia tan cerrada que hay, mismo caso de José Abella y Brayan Garnica, hombres que en otras ocasiones eran titulares indiscutibles y que ahora tendrán que convencer al técnico Jorge Almada para recibir más oportunidades.

“El Tortas”, en duda ante San Luis

Pérez ha sido titular con Tomás Boy. IMAGO7

Las lesiones comienzan a hacer acto de presencia al interior del Rebaño, y uno de los jugadores importantes dentro del esquema de Tomás Boy podría no ver acción el próximo sábado ante San Luis, en juego de la Fecha 4 de la Liga MX.

La dirigencia del Guadalajara informó que Michael Pérez se encuentra trabajando separado del equipo, ya que al realizarle estudios luego de no terminar el partido ante el Puebla el pasado fin de semana, encontraron un problema muscular.

“Michael salió de cambio en el encuentro frente al Puebla debido a molestias musculares relacionadas con una sobrecarga y una lesión de bajo grado en los isquiotibiales izquierdos, por lo cual se encuentra en rehabilitación para poder readaptarse a la práctica deportiva según su evolución”.

Pérez Ortiz ha sido titular en los tres duelos de Liga, disputando 203 de 270 minutos posibles.

Alineaciones

Chivas

1.Raúl Gudiño, 17. Jesús Sánchez, 23. Carlos Villanueva, 185. G. Sepúlveda, 16. Miguel Ponce, 13. Walter Sandoval, 6. Dieter Villalpando, 26. Fernando Beltrán, 29. A. Zendejas, 33. César Huerta, 7. Alexis Vega, DT. Tomás Boy.

Santos

28. Carlos Acevedo, 2. José Abella, 5. Félix Torres, 184. Jonathan Díaz, 6. Diego de Buen, 7. Brayan Garnica, 10. Diego Valdés, 23. José Vázquez, 195. Diego Medina, 201. Édgar Games, 29. Raúl Rivero, DT. Jorge Almada.