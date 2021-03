Luego de las desastrosa actuación del Guadalajara en el Clásico Nacional que perdió 3-0 en el Estadio Akron ante el América, Demetrio Madero, ex jugador y ex técnico del Rebaño, exigió la salida del actual timonel Víctor Manuel Vucetich y también del dirigente del club rojiblanco Ricardo Peláez.

“Yo creo que se tiene que ir el técnico, se tiene que ir, cuando un equipo ya no muestra conexión con el técnico, cuando el técnico no encuentra por donde darle, con todos los blasones de Vuce se tiene que ir y también digo que se tiene que ir también Ricardo Peláez, él tiene gran responsabilidad en todo lo que ha sucedido en este equipo”, dijo el Madero en entrevista con David Medrano tras concluir el juego, donde el vallartense estuvo de analista para la radio.

Vucetich y Pelaez se deben de ir. pic.twitter.com/JwQ1ZxGefL — david medrano felix (@medranoazteca) March 15, 2021

Madero apuntó dónde ha notado las fallas en el trabajo del cuerpo técnico.

“Es falta de trabajo, este equipo no tiene trabajo en la salida, no le ves asociación de jugadores, la verdad no se le ve nada, y para mi, con todo respeto para Vucetich, se ve que este equipo no está trabajado”.

Para cerrar la entrevista, Madero dijo sentirse humillado por la manera en la que cayó el Guadalajara, equipo al que notó falto de lucha.

LS