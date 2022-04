Solamente al interior de Chivas se niega que Marcelo Michel Leaño haya influido en la destitución del entonces estratega del Rebaño Víctor Manuel Vucetich, pero cada vez trasciende más que el actual entrenador del chiverío sí le habría puesto el pie al "Rey Midas" y el enfrentamiento que sostendrán el próximo miércoles adquiere tintes personales.

No obstante y fiel a su personalidad, Víctor Manuel Vucetich ha decidido, al menos de momento, quitarle peso al enfrentamiento ante Michel Leaño asegurando que se medirán ante Chivas, no ante su entrenador y también se ha limitado a no opinar sobre el trabajo del estratega rojiblanco.

"No es un tema que me pueda competer, hace su trabajo, le dieron la oportunidad y a los técnicos nos valoran los resultados, jugamos contra Chivas, no contra Leaño, jugamos contra Chivas nada más, nuestro objetivo son tres puntos fundamentales y eso vamos a pelear en este encuentro".

Sobre la misma línea se mantuvo el experimentado entrenador al ser cuestionado sobre las palabras de Ricardo Peláez y Fernando "Nene" Beltrán, quienes opinaron que con Michel Leaño el ambiente en el vestidor es mejor y que la unión es evidente.

El "Rey Midas" se limitó a decir que sus números lo avalan, pues durante su paso por el Rebaño tuvo el 52% de efectividad, una cifra que contrasta con el pobre rendimiento de Michel Leaño quien suma un pobre porcentaje.

"Son opiniones que ellos pueden realizar, en el periodo que estuve ahí mis datos estadísticos hablan por mí, no tengo que hacerlo yo, 52 por ciento de porcentaje, hicimos una buena labor y es cuestión de opciones de cada uno", dijo en conferencia.

LEE TAMBIÉN: Así le ha ido a Chivas contra sus ex técnicos

Faltará ver las declaraciones en la semana previo al duelo pendiente de la Jornada 12 entre Chivas y Rayados de Monterrey que se disputará en el Estadio Akron el próximo miércoles 13 de abril a las 20:05 horas. Marcelo Michel Leaño no podrá estar presente debido a la expulsión que vio ante Toluca.

JL